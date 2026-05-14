Una excavadora pincha por accidente una tubería y provoca en Badalona una fuga de agua

Agua a borbotones esta tarde de jueves 14 de mayo en la calle Francesc Layret de Badalona, donde el Ayuntamiento aborda la gran pacificación del centro histórico de la ciudad.

Fuentes municipales de Badalona confirman que la vistosa fuga de agua se debe a que una excavadora ha pinchado por accidente una tubería. El incidente lo ha avanado 'Badalona Comunicació', que ha publicado un vídeo donde se observa un 'géiser' urbano que deja la calle empapada.

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La fuga de agua ha durado aproximadamente una hora, hasta que el suministro ha sido cortado. Fuentes municipales aseguran que una brigada trabaja ya en ello, con la previsión de terminar la reparación en unas dos horas.