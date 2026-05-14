Entra en vigor la campaña de aperturas comerciales en domingo: Barcelona espera "muy buenas previsiones" por el 'boom' de eventos locales

Con la temporada alta del turismo ya iniciada y unas previsiones "muy buenas" por la concentración de eventos que encadenará Barcelona, el próximo domingo comienza la campaña de aperturas comerciales en festivo en las zonas de gran afluencia turística (ZGAT). Hasta el 13 de septiembre podrán levantar la persiana para aprovechar el gran volumen de visitantes de los próximos meses y las oportunidades de negocio que generan.

Como avanzó este diario en marzo, la medida supone prorrogar el acuerdo sectorial que en los últimos años ha acotado la actividad a ese periodo. El pacto de cuatro años finalizó en 2025, pero al no haberse acordado la ampliación que reivindicaron desde Barcelona Oberta los ejes más céntricos, el ayuntamiento ha reeditado la misma fórmula para este año. Deja pendiente para el próximo mandato municipal cualquier modificación.

La patronal de los ejes más céntricos y con mayor número de visitantes turistas vaticina una exitosa campaña de aperturas en festivo, no solo por los resultados de los últimos años, sino por la efervescente agenda de la capital catalana en próximas semanas. En el panorama se suman eventos tan dispares como el Primavera Sound (del 3 al 7 de junio), el festival Blaumarí Music en el Port Vell (del 10 al 28 de junio), la visita del Papa (9 y 10 de junio), el Gran Premio de F1 (del 12 al 14 de junio), o la salida del Tour de Francia (4 de julio), entre otros.

Son alicientes para visitar Barcelona, y, por tanto, ocasiones en que el comercio puede beneficiarse de la afluencia de público. De ese modo, en Barcelona Oberta son optimistas sobre los resultados de esta temporada, tras varios años en que el calendario de mitad de mayo a mitad de septiembre se ha consolidado y ya es identificado tanto por los viajeros como por los hoteles (como prescriptores) y por la propia ciudadanía. "Este año el comercio lo va a notar especialmente", añaden desde la entidad, con "previsiones muy buenas".

Informes y consensos

Con datos del año pasado, la variación más acusada del gasto del periodo ZGAT respecto a otros meses fue en el sector del vestido, calzado y moda (con un aumento del 191,3%), seguido por cultura, ocio y deporte (33,9% más) y tecnología (25,9%). Los informes municipales indican también que aunque un 60% de comerciantes son reticentes a abrir los domingos, la intención de hacerlo ha aumentado progresivamente desde 2022, hasta alcanzar el 38% de media en la ciudad y más del 58% en el caso de Ciutat Vella.

En cuanto a la facturación, las encuestas muestran que quienes abren considera que los ingresos son superiores a los costes, mientras que un 42,6% los ve equilibrados. La contratación dicho cuatrimestre está estabilizada desde 2023. Las afiliaciones a la Seguridad Social fueron 85.846 en 2025, aunque este año el consistorio ha querido formalizar una nueva firma del Acuerdo Social para dar seguridad a los sindicatos. De ese modo se garantiza que los trabajadores del sector estén amparados por la voluntariedad y por compensaciones económicas y derechos al descanso de calidad (también en fin de semana).

El pasado verano la asociación Barcelona Oberta, puso sobre la mesa la reivindicación de ampliar las fechas de apertura (de Semana Santa a Todos los Santos, hasta ocho meses), pero la patronal de los ejes de barrio, Barcelona Comerç, así como los sindicatos, lo descartaron. Una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley catalana de Comercio posibilita la opción de prórroga automática de la medida al no haber cambios, si el ayuntamiento no decidía lo contrario. Y por el momento, el área de Promoción Económica cree que el consenso hallado en 2022 sigue siendo la mejor opción.