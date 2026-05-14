La Monumental de Barcelona vuelve a reunir a aficionados taurinos en un acto con toreo de salón este jueves

Los nostálgicos de la tauromaquia en Barcelona volverán a reunirse este jueves por la tarde en la antigua Plaza de Toros Monumental, en un acto sin corrida alguna que servirá para celebrar el Día Internacional de la Tauromaquia y, de paso, reivindicar lo que unos consideran un arte y otros una forma de maltrato animal.

La convocatoria la ha realizado la Federación de Entidades Taurinas de Catalunya (FETC), que ha citado a aficionados, entidades taurinas y medios de comunicación entre las 19:00 y las 21:00 horas en la Monumental, con un cartel inspirado en los carteles clásicos que anuncian el espectáculo de lidia. Este 2026 se cumplen 16 años desde que el Parlament de Catalunya prohibió las corridas de toros.

La cita tendrá lugar a las puertas de la antigua plaza de toros, hoy reconvertida en espacio para conciertos y eventos, donde está previsto un espectáculo de toreo de salón con participación de niños y maestros, simulando la lidia sin un toro real, además de la presentación oficial de la Peña Taurina La Monumental. Durante el encuentro también se hará entrega del Premio Internacional de Estudios Taurinos, patrocinado por la Agrupación Española de Ganaderos de Reses Bravas.

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La organización ha invitado a todos aficionados a la tauromaquia a participar en esta celebración, impulsada por la nueva junta directiva de la FETC, presidida por Paco Sierra. En anteriores convocatorias, este acto ha coincidido también con la presencia de colectivos antitaurinos, protestando en las inmediaciones.