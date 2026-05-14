Barcelona relanzará el barrio de la Marina con 50 millones de euros hasta 2028 y reformará el paseo de la Zona Franca

Una de las zonas de Barcelona que mayor transformación urbanística están viviendo en los últimos años es la Marina (Sants-Montjuïc), donde la eclosión del nuevo barrio de la Marina del Prat Vermell --que ganará 12.000 viviendas--- ha dinamizado también la evolución de la Marina del Port (antigua Zona Franca). Con una ubicación estratégica, el ayuntamiento quiere impulsar su crecimiento con una inyección de 50 millones de euros de inversión pública, al incluirlo como plan singular dentro del Plan de Barrios (2025-2028). Una de las acciones más visibles será la reforma del paseo de la Zona Franca.

En concreto, el plan supone una aportación directa de 9 millones para la ejecución de proyectos en el corto plazo (hasta 2028), como primer instrumento para el desarrollo de dichos barrios a lo largo de la próxima década. Además, el ayuntamiento añade otros 41 millones en el mismo periodo, ha destacado este jueves el alcalde Jaume Collboni. La cifra no incluye las inversiones de otras administraciones. Y es que la 'nueva' Marina sumará unos 30.000 nuevos vecinos (una parte ya está arraigando en sus promociones de vivienda), lo que hará imprescindible dotarla de nuevos servicios, equipamientos y espacios públicos, como ya han reivindicado las entidades locales.

Aspecto actual del paseo de la Zona Franca, este jueves. / EPC

En concreto, el alcalde ha precisado que de los 12.000 pisos previstos, unos 1.500 ya están levantados, un total de 1.056 se hallan en construcción y otros 1.400, en trámite. Lo ha definido como uno de los "nuevos grandes barrios de futuro de Barcelona", junto a la Sagrera, subrayando que contribuirá al "derecho de los barceloneses a quedarse en el barrio o la ciudad".

El antiguo barrio industrial vivirá una gran expansión reforzada por otras piezas estratégicas del puzle que la rodea, como son también el proyecto para hacer de Montjuïc un gran parque metropolitano, y el crecimiento de la Fira y del Port de Barcelona, con mejoras en las conexiones por el Morrot a final de año. Por ello, el plan aborda los ejes urbano-ambiental, educativo y socioeconómico, con ambición supramunicipal.

Acciones y dinamización comercial en la Marina del Prat Vermell

En cuanto al calendario, se desplegará en intervenciones a corto plazo (2025-2028), con medidas concretas que arrancarán el proceso, con presupuesto asignado. Otras a medio plazo (2028-2031), implicando a diversos agentes y una vez planificadas. Y también a más largo plazo (2031-2035), consolidando la transformación de la Marina. Con la fórmula de plan singular, el ayuntamiento busca una planificación amplia que permita prevenir y adaptar las necesidades de futuro. Las propuestas que ahora se anuncian han nacido de sesiones técnicas y también con entidades de la zona.

Mapa de los barrios de Barcelona de la Marina del Port y la Marina del Prat Vermell.

Entre las grandes acciones para impulsar la Marina en ese horizonte hasta 2035 destacan la reurbanización del paseo de la Zona franca, largamente demandada por los vecinos, ha admitido el alcalde. El consistorio quiere "cambiar la mirada sobre esta vía", para que evolucione de un mero eje longitudinal a ser vertebrador del barrio. Entre los objetivos están ordenar la circulación, ganar espacio peatonal, generar nodos de vida comunitaria y preservar el carácter de núcleo de actividad comercial, aunque ganando verde urbano. Su diseño será similar al de la renovada Meridiana, con más verde, carril bici y aceras ampliadas en algunos tramos. Ahora se encargará el proyecto ejecutivo, de cara a llevarlo a cabo a partir de 2028, ha relatado.

Otro pilar será construir vivienda protegida, en el marco del 'boom' de obra nueva que vive la Marina del Prat Vermell. Tanto ravés de construcción directa por parte del Instituto Municipal de Vivienda (IMHAB) como con promociones delegadas al Incasòl u otros operadores. Algunas ya están en fase de proyecto y serán unos veintena de edificios desde ahora y hasta principios de la próxima década. Incluirá modalidades el alquiler asequible, el derecho de superficie o el alquiler social. Al dato hay que agregar la vivienda protegida incluida a las promociones privadas previstas en el territorio. Y este paquete no olvidará la rehabilitación.

Más oferta educativa y ocupación de calidad

El aumento residencial se tendrá que acompañar de una mayor oferta de estudios postobligatorios, con la idea de "retener el talento y los estudiantes en el barrio"en esa fase. El territorio ya cuenta variso centros de formación profesional y un tejido empresarial que permite vincularlos. Pero se pretende mejorar las condiciones de acceso al mundo laboral y fomentar la permanencia de los alumnos en estudios superiores.

La promoción de la ocupación de calidad es precisamente otra de las acciones destacas. La cercanía de la Fira, el puerto y la creciente presencia de empresas tecnológicas y también de sedes de las administraciones son el mejor caldo de cultivo. Se plantea el "refuerzo de la capacitación profesional del vecindario para favorecer una ocupación de calidad y de proximidad y fortalecer la relación con los grandes polos de actividad económica".

La concejala Raquel Gil y el alcalde Jaume Collboni, durante la presentación del plan para la Marina. / Ayuntamiento de Barcelona

El ayuntamiento también planea activar plantas bajas de titularidad pública, sobre todo en la zona del Prat Vermell, para impulsar proyectos de actividades comerciales con impacto social a corto plazo, "sobre todo mientras la zona completa su proceso de urbanización y consolidación", destaca el documento de trabajo. Para ello se creará la figura de un dinamizador empresarial que analice las nuevas necesidades, con posibles ayudas a la emprendeduría desde planes municipales y Barcelona Activa, ha explicado la concejal del distrito, Raquel Gil.

Todas esas iniciativas se encaminan a los objetivos de "recoser ambos barrios y su entorno", mejorar la conectividad física (de la movilidad a las infraestructuras) y la cohesión social, generar un polo de desarrollo económico y en especial superar barreras con el resto de la ciudad, ha argumentado Collboni. Además, se espera que la transformación urbana mejore las oportunidades sociales, laborales y comunitarias, combatiendo las desigualdades.

43 acciones antes de tres años

Las actuaciones más inmediatas --algunas ya en marcha--- afectan desde a la trama urbana hasta los ámbitos socioeducativos y económicos. Por ejemplo, mejorar la movilidad con la implantación de la línea de bus X3 y la prolongación de la V5 y con nueva señalización que reduzca el impacto del tráfico interior del barrio, así como la redacción del proyecto de ampliación de la Ronda Litoral.

La lista incluye la construcción de una nueva guardería municipal en los bajos de la promoción de vivienda pública de la Illa Acer (curso 2027-2028), y un nuevo casal infantil en los bajos de la calle de Ulldecona (en obras), además de la transformación de la Escola Enric Granados en instituto escuela y la redacción del proyecto ejecutivo de la futura biblioteca y centro cívico en Acer/Arnes, y de la remodelación integral del campo de fútbol Iberia. Además de la construcción de un nuevo centro deportivo y mejoras de climatización en diversos equipamientos, entre otros.

El ayuntamiento también definirá el Plan de Educación de la Marina (2026-2028) y varios programas de acompañamiento a los estudiantes y refuerzo de actividades escolares. Están programadas actuaciones de mejora en patios y entornos de escuelas y para fortalecer el tejido asociativo. Como novedad, figura un proyecto de servicio de conserjería comunitaria a las promociones de vivienda pública.