Badalona contará con un plan local para afrontar la crisis de la vivienda durante los próximos seis años

El Ayuntamiento de Badalona dispondrá de un plan local de vivienda para los años 2027-2032, que será redactado por la empresa GMG Plans i Projectes SLP, por un importe de algo más de 77.700 euros, como consta en la licitación del contrato, recientemente adjudicado. "Badalona tiene interés en disponer de un instrumento de planificación que oriente su política de vivienda en los próximos años con el objetivo de atender adecuadamente las necesidades residenciales de su población", se lee en la documentación de la licitación.

Se trata de la misma empresa que redactó el anterior plan local de vivienda, aprobado en noviembre de 2010 para los siguientes cinco años, tras solicitar entonces el Ayuntamiento asistencia técnica para su redacción a la Diputació de Barcelona. Aquel fue el último plan en la materia de que dispuso el gobierno municipal y, como se lee en la documentación, "está caducado" y "es necesario que el municipio se dote de uno nuevo".

Se ha optado por una licitación para buscar una empresa externa dado que "el Ayuntamiento no dispone de medios personales adecuados ni suficientes para llevar a cabo de manera adecuada" la redacción de un plan local de vivienda, "habida cuenta de la complejidad técnica de las prestaciones del contrato y a la necesidad de un equipo multidisciplinario". Cabe recordar que el gobierno de Albiol anunció el pasado mes de marzo un "plan de vivienda pública" para construir 300 pisos hasta 2030, que hizo coincidir con la adjudicación de ocho pisos públicos en alquiler. Sin embargo, la actual contratación de la empresa para la redacción de un plan a seis años vista tiene un carácter más de planificación que meramente constructivo, de búsqueda de estrategias para orientar las políticas municipales en la materia.

En la documentación de la licitación consta que la empresa adjudicataria deberá "recopilar y explorar información existente y datos estadísticos" para elaborar un análisis previo a la redacción del plan, que deberá definir las directrices en materia de vivienda para los próximos seis años, así como las estrategias para alcanzar los objetivos. Este análisis previo deberá incluir información sobre el sinhogarismo y el estado del parque de viviendas, dos de las problemáticas más acuciantes en la ciudad.

Concretamente, una "identificación de los segmentos de población con dificultades de acceso o precariedad en la tenencia, y el análisis de la situación de los 'sintecho'. Asimismo, y entre otros aspectos, el "análisis del parque de viviendas, la diagnosis de los edificios de viviendas y de las viviendas que no cumplan las condiciones de calidad que establece la ley". También deberá acompañar hitos medibles, un calendario del despliegue del plan con el detalle de los agentes implicados y las posibles fuentes de financiación, así como un sistema de indicadores para evaluar el seguimiento de su puesta en marcha.

Proceso participativo

Se prevé un proceso participativo que se vehiculará a través de un espacio digital en la página web del Ayuntamiento (Badalona Participa), con una encuesta a la ciudadanía y un mínimo de cuatro talleres, de los que se deberán destilar las aportaciones y elaborar un documento con el retorno de las propuestas. Este proceso tiene el objetivo de "velar por un proceso diverso de enriquecimiento técnico y ciudadano". Una vez esté redactado el plan, la empresa ha de preparar una presentación, dar apoyo al Ayuntamiento en la fase de información pública, elaborar un informe sobre las posibles alegaciones que se presenten e incorporar, si es preciso, las modificaciones. En total, la licitación prevé un plazo de 16 meses para la elaboración y aprobación definitiva del plan.

Si bien las políticas de vivienda municipales dependen del área de Urbanisme i Transformació de Ciutat (cuyo titular es el segundo teniente de Alcaldía, Daniel Gracia), en el organigrama político del Ayuntamiento de Badalona no existe ningún área o concejalía que se ocupe en exclusiva de esa materia, más allá del Àrea de Polítiques Contra l’Ocupació Il·legal, una de las promesas de Albiol para la campaña de las elecciones municipales de 2023. Así, en el pliego técnico de la licitación se lee que el órgano de contratación para el servicio de redacción del plan de vivienda es el propio alcalde, aunque, "tras la delegación de competencias de la alcaldía con fecha 2 de diciembre de 2024", ello recae en la primera teniente de Alcaldía, Cristina Agüera, y concejal del ámbito de Impuls Econòmic i de Ciutat.