Barcelona abre las ayudas de hasta 1.050 euros para familias con hijos: cómo solicitarlas y requisitos

Barcelona ha puesto en marcha una nueva edición del Fondo de Infancia 2026, una prestación económica de urgencia social dirigida a familias con hijos e hijas de entre 0 y 16 años con bajos ingresos.

El plazo de solicitud ya está abierto y se mantendrá activo hasta el 22 de junio de 2026, según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona. Se trata de una ayuda puntual pensada para cubrir necesidades básicas de los menores como ropa, calzado o material escolar. También sirve para comprar comida o para pagar facturas de suministros básicos como la luz o el agua.

Por eso, la ayuda se entrega a través de una tarjeta o sistema de pago vinculado, y las familias beneficiarias deberán conservar los tickets de compra y justificantes de pago hechos con esta tarjeta. Estos comprobantes podrán ser requeridos posteriormente para controlar que se haga un buen uso de esta ayuda.

Cuánto dinero se puede recibir

La cuantía de la ayuda depende del número de menores a cargo:

600 euros para familias con un hijo o hija

para familias con un hijo o hija 1.050 euros para familias con dos menores

Además, las familias numerosas podrán recibir 300 euros adicionales por cada menor a partir del tercer hijo.

Por su parte, las familias monoparentales con carnet vigente pueden recibir un complemento adicional de 600 euros por unidad familiar.

En caso de que las solicitudes superen el presupuesto disponible, el importe final de las ayudas podría reducirse para ajustarse proporcionalmente, ha informado el consistorio.

Quién puede solicitar el Fondo de Infancia 2026

Para acceder a esta prestación es necesario cumplir varios requisitos establecidos por el consistorio:

Que en la familia haya con niños, niñas y adolescentes nacidos a partir del 1 de enero de 2010 .

. Estar empadronados en Barcelona a fecha 1 de enero de 2025 y mantener la residencia efectiva en la ciudad hasta la finalización del plazo de solicitud.

y mantener la residencia efectiva en la ciudad hasta la finalización del plazo de solicitud. Los progenitores o tutores legales deben haber sido atendidos por Servicios Sociales con expediente activo al menos un día entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 .

con expediente activo al menos un día entre el . Los ingresos familiares no pueden superar los umbrales económicos fijados por el ayuntamiento. La tabla oficial puede consultarse aquí.

Cómo pedir la ayuda

El procedimiento de solicitud se realiza principalmente de forma telemática, aunque también existe la opción presencial para quienes no dispongan de medios digitales.

La solicitud online se realiza a través de la Oficina Virtual de Trámites del Ayuntamiento de Barcelona. En este caso, el consistorio advierte de que, debido al alto volumen de solicitudes, el acceso al trámite puede sufrir demoras.

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Por otro lado, para hacer la solicitud presencialmente, las personas interesadas pueden acudir a la Oficina de Prestaciones Sociales y Económicas (calle Aragó, 344) o a la OAC Monumental (calle Sicília, 216). En ambos casos es imprescindible solicitar cita previa a través del teléfono 010 o de la propia Oficina de Prestaciones Sociales.