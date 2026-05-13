La visita del Papa a Barcelona auspicia la venta de biografías de León XIV: "Están en auge"

La visita a Barcelona de León XIV empieza a notarse en las tiendas religiosas de la ciudad, tanto en los productos de los escaparates, como en la ampliación de estoc y en las conversaciones con los clientes. Diferentes librerías consultadas por EL PERIÓDICO constatan un interés creciente por conocer el nuevo pontífice y entender su pensamiento, mientras preparan el local para unos días en los que prevén más movimiento.

El trasiego no es homogéneo. Algunas librerías notan más consultas y empiezan a reforzar producto, otras mantienen cautela y esperan que el efecto se haga visible cuando la visita se acerque. Sin embargo, ya se dibuja una primera idea: León XIV despierta ahora un interés público no habitual como personaje religioso al que situar, leer y comprender.

"La Biblia y el Papa están en auge"

En Paulines, una de las librerías religiosas de referencia en Barcelona, la visita se vive “con muchísima ilusión y entusiasmo”. Una de sus responsables, Magdalena, explica que preparan los escaparates con banderas del Vaticano y un póster oficial del Papa. Además, prevén incrementar existencias de libros vinculados a León XIV. “La verdad que sí”, responde cuando se le pregunta si han notado más interés desde que se anunció el viaje del Pontífice. Lo que más le llama la atención, añade, es que las preguntas no llegan solo del público religioso usual. “La mayoría de las consultas llega sobre todo de los seglares”, explica.

Hay clientes que entran pidiendo directamente “algo del Papa” y otros que se acercan sin una idea cerrada, dispuestos a dejarse orientar. “¿Cuál me recomendaríais?”, le preguntan algunos a Magdalena. La respuesta depende del perfil y del interés de cada lector: la oferta va desde biografías y textos del pontífice hasta libros que ayudan a conocer su pensamiento o lecturas de fondo sobre la identidad agustiniana. El viaje del Papa, en este tipo de segmento comercial, interesa más como lectura que como recuerdo material.

Dependienta de la Llibreria Paulines mostrando el interior de una biografía de León XIV. / JORDI COTRINA / EPC

“En nuestro caso, la Biblia y el Papa ahora mismo están en auge”, resume la responsable de la Llibreria Paulines. La tienda también cuenta con rosarios, estampas y medallas, aunque el centro de gravedad está en los libros y en las novedades ligadas a León XIV. Para Magdalena, parte de esta atracción va relacionada con la imagen que proyecta el pontífice. “Es un pastor para todo el pueblo”, afirma, y cree que su sensibilidad hacia “los más marginados, los más pobres” conecta con la gente.

Obras que recuperen tradición

En Balmes, otra de las librerías religiosas históricas de la ciudad, su gerente, Jordi Solei, explica que la oferta vinculada a León XIV se concentrará en biografías y libros. El Papa todavía no ha dejado obra amplia escrita desde el pontificado, de modo que este comercio trabaja con publicaciones que ayudan a perfilar su pensamiento y con títulos relacionados con San Agustín, una referencia central en su trayectoria.

“Ha hecho muchas referencias a San Agustín”, señala Solei. Por ende, Llibreria Balmes prevé acompañar las biografías de León XIV con obras que recuperen su tradición y permitan entender mejor su trasfondo espiritual. Por ahora, la visita ha activado fundamentalmente una demanda de contexto: ¿Quién es León XIV? ¿Qué ideas lo definen? ¿Qué claves ayudan a entender su llegada a Barcelona?

El interés procede por ahora de un público reconocible: “Se acerca un cliente que acostumbra a comprar libros religiosos”, resume Solei. El gerente considera que todavía es pronto para hablar de un impacto fuerte en tienda, aunque se espera que la demanda empiece a crecer ahora que el programa del viaje ya se ha concretado. “A partir de esta semana creo que se empezará a notar”, señala. La librería se prepara para ese posible tirón de ventas. Solei calcula que duplicarán el stock de los títulos que puedan concentrar más interés.

Interés por Gaudí y la Sagrada Familia

En paralelo, reforzarán otro bloque que ya se mueve con fuerza y que la visita papal puede empujar todavía más: productos editoriales sobre Gaudí y la Sagrada Familia. Lliberia Balmes cuenta desde hace meses con un espacio específico dedicado al arquitecto, con biografías, estudios sobre la simbología del templo y libros dirigidos también al público infantil. La visita de León XIV en Barcelona no se entiende al margen del templo expiatorio, porque la basílica es un imán a todos los niveles. Solei asegura que los libros sobre Gaudí “ya se están vendiendo bastante” y cree que el interés por el Papa convivirá con el que ya despiertan de forma permanente el arquitecto y el templo.

En la Llibreria Claret, situada cerca del entorno de la Sagrada Familia, el diagnóstico es más prudente. Òscar Méndez explica que cuentan con títulos del Papa, libros sobre Gaudí y publicaciones vinculadas al templo, pero no tienen previsto reforzar, por ahora, la oferta de rosarios, estampas o medallas. Tampoco han recibido peticiones concretas de parroquias ni grupos religiosos. La visita del Pontífice todavía no ha alterado de manera clara el ritmo habitual de la tienda.

No todo el comercio religioso ha entrado en 'modo visita papal'. Hay establecimientos que mantienen su catálogo ordinario y reservan cualquier gesto más visible para el momento en el que el Papa esté a punto de llegar. “Quizá el día que venga pondremos alguna edición especial”, apunta Méndez sobre la posibilidad de preparar un escaparate más llamativo.