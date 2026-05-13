"Sitúa a Mataró en el contexto de Catalunya": el Premi Nacional de Comunicació realza a los hospitales de proximidad

La televisión pública de Mataró, 'tvmataró', ha sido reconocida con el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat por la docuserie 'Hospital de proximitat', una producción que ha acercado el funcionamiento del sistema sanitario catalán a la ciudadanía a través de historias reales grabadas en distintos hospitales catalanes. El galardón se entregará el próximo 19 de mayo en Sabadell.

El jurado ha destacado la capacidad del proyecto para “acercar con sensibilidad la realidad del sistema sanitario a los espectadores, dando voz tanto a profesionales como a pacientes de hospitales de toda Catalunya”. Se trata de un reconocimiento honorífico que pone en valor los proyectos que fomentan una comunicación de proximidad, arraigada al territorio y con impacto social.

"'Hospital de proximitat’ es una producción local de interés nacional, porque sitúa Mataró en el contexto de Catalunya. Hace que la ciudad esté en el centro y el resto gire alrededor. Este premio reconoce el talento y la implicación de los profesionales de 'tvmataró' para servir desde la televisión pública", ha explicado en las redes sociales Oriol Burgada, director-gerente de 'tvmataró' y codirector de la serie. El resto del equipo está integrado por David Figueroa (realitzación); Anna Martínez (jefa de producción); y Glòria Trullàs (producción ejecutiva de La Xarxa).

'Hospital de proximitat' es una serie documental de dos temporadas y 24 episodios de media hora, con el Hospital Universitari de Mataró como epicentro narrativo. Desde allí, la producción se expande a otros centros sanitarios como Calella, Granollers, Tarragona, Reus, Lleida, La Seu d’Urgell y Girona, mostrando la realidad cotidiana de los llamados hospitales de proximidad.

La producción ha sido posible por una colaboración entre 'tvmataró' y 'La Xarxa', además del apoyo del Departamento de Salut de la Generalitat de Catalunya. La serie se ha emitido en televisiones locales, en la plataforma OTT LaXarxa+, y también ha llegado a RTVE, donde fue adquirida por RTVE y distribuida a través de RTVE Play.

“Estar sin que se note”: el reto narrativo

Uno de los grandes retos del proyecto ha sido mantener una presencia invisible de las cámaras para captar la vida real del hospital sin interferencias. La serie muestra momentos de gran intensidad emocional: nacimientos, urgencias, procesos de enfermedad o incluso el traslado de personas fallecidas, siempre desde un enfoque respetuoso y sin narrador en off, dejando que los propios protagonistas conduzcan cada episodio.

El objetivo, según el equipo, es humanizar tanto a pacientes como a profesionales sanitarios, mostrando el valor del sistema público de salud y su impacto en la vida cotidiana.

“Los retos de la televisión local nunca han sido fáciles. Tampoco lo son ahora, pero vivimos en un mundo lleno de oportunidades. La distribución a través de nuestra OTT y el acceso a la tecnología hacen que el talento de los profesionales sea hoy más visible que nunca. Este premio nos emociona y nos ruboriza, porque es solo una pequeña parte de la gran oferta de calidad de la producción local en Catalunya", ha proseguido Burgada en las redes sociales.

Premi Zoom al equipo de 'tvmataró'. / 'tvmataró'

Un reconocimiento a la comunicación de proximidad

El Premi Nacional de Comunicació se suma a dos galardones de referencia del sector audiovisual en Catalunya y Espanya para 'Hospital de proximitat'. Primer fue el Premi Zàpping y, posteriormente, el Premi Zoom, donde 'tvmataró' competía con candidaturas de de 3cat, Movistar+, TVE y otras televisiones internacionales. Además, 'tvmataró' fue distinguida como mejor televisión local de Catalunya el año 2023.

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Los Premis Nacionals de Comunicació, creados en 1999, distinguen proyectos en ámbitos como la televisión, la radio, la prensa, el entorno digital y la publicidad, además de un Premio de Honor a trayectorias destacadas. En este contexto, 'Hospital de proximitat' se consolida como un ejemplo de producción audiovisual de proximidad con proyección nacional, que combina servicio público, innovación narrativa y difusión multiplataforma. La entrega del galardón tendrá lugar el martes 19 de mayo en Sabadell, en un acto presidido por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.