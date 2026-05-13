El primer Pans & Company de Barcelona se reinventa como Pans en la plaza de Urquinaona

Cuando abrió en 1991 en la plaza de Urquinaona de Barcelona, Pans & Company revolucionó el sector del 'fast food' con sus generosos bocadillos que incluían ingredientes de proximidad. Fue su primer establecimiento en España y durante años hubo colas a sus puertas para probar sus especialidades. Así que 35 años después, el Grupo Ibersol ha decidido presentar la nueva imagen de PANS en esa misma ubicación, como ejemplo de la renovación de su marca líder de bocadillerías. El nuevo 'look' apuesta por un espacio más cálido y experiencial, pero también hay novedades en sus productos.

Barcelona vuelve a ser la tarjeta de presentación a nivel nacional. La reforma del local es parte de una "transformación a todos los niveles", que abarca nueva identidad, imagen, espacios, servicios, productos, bebidas y 'packaging', que la empresa ha desarrollado en el último años para reforzar su posición en España, según los "códigos actuales de consumo". El modelo se irá implementando progresivamente en otros establecimientos.

Imagen del nuevo Pans, en Urquinaona. / PANS

El grupo considera que el emplazamiento de Urquinaona es "simbólico" por suponer su pistoletazo de salida, y por ello ha querido devolverle el protagonismo con esta reapertura, tras un periodo de obras. Los clientes ya pueden descubrir su diseño, que Ibersol define como "de líneas minimalistas y una estética más clara y equilibrada", en este turístico enclave a unos pasos de la plaza de Catalunya.

Para hacerlo más luminoso han utilizado materiales de inspiración natural y elementos tecnológicos, ya que aunque su propuesta gastronómica está pensada para todos los públicos, quieren poner el foco en el segmento más joven y urbano.

Entre las sorpresa figuran nuevos servicios como la entrega en mesa, pero también puntos de autoservicio y máquinas para rellenar las bebidas gratis. Siguiendo las tendencias, también estrenan una nueva gama de bebidas de frutas y hierbas naturales sin azúcares añadidos.

El presidente del Grupo Ibersol, Antonio Pinto Sousa, asegura que la nueva etapa es "mucho más que un cambio de imagen. Es la evolución natural de una marca líder que entiende cómo están cambiando los hábitos de consumo y decide anticiparse con una propuesta más actual y flexible". Esperan conectar con un "consumidor más exigente, que busca calidad, pero también entorno y servicio".

Nombre y logo

En cuanto a la simplificación del nombre, que ahora se queda en PANS, buscan hacerlo más directo, En su logo sigue destacando el color amarillo, pero con un diseño más moderno. Los cambios también se dejarán ver en los uniformes de sus empleados.

Pero la marca, que ya inicio el lanzamiento de nuevos bocatas, ensaladas y postres, en los últimos años, seguirá impulsando esa renovación, agregando una "presentación más cuidada y sorprende", afirma la empresa.

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En la actualidad, destacan que Pans es la compañía líder en el mercado español de bocadillería, con una red de 111 restaurantes en España, Portugal y Andorra. El Grupo Ibersol (Euronext Lisbon IBERSOL, SGPS) gestiona otras marcas propias como Ribs, Santamaría y FrescCo, y licencias como Pizza Hut, KFC, Taco Bell y Pret A Manger.