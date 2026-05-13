Control de la población de insectos
Mataró tratará 2.100 pozos de alcantarillado para controlar las plagas de cucarachas
El Ayuntamiento hace un llamamiento para que los vecinos también revisen y hagan los tratamientos pertinentes en sus inmuebles, donde el gobierno municipal no tiene competencias para actuar
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El Servicio de Salud Pública y Control ambiental del Ayuntamiento de Mataró ha iniciado este mes de mayo, a través de una empresa contratada, los tratamientos preventivos de control de cucarachas en los pozos de la red de alcantarillado municipal, con el objetivo de reducir la población de estos insectos. En este sentido, el Ayuntamiento recuerda en un comunicado que "las plagas no se extinguen, sino que se controla la población para que no ocasionen molestias a la ciudadanía".
El tratamiento se hará aproximadamente en 2.100 pozos de la red de alcantarillado. El gobierno municipal sostiene que "a pesar de que se priorizarán las zonas más sensibles, se tratarán pozos repartidos por cualquier lugar de la ciudad". Asimismo, advierten que, en algunos casos, "estos tratamientos pueden provocar el llamado 'efecto desalojo'", es decir, que de manera puntual las cucarachas salgan al exterior "afectadas por los biocidas, justo antes de completar su ciclo de vida". De manera paralela, el consistorio también lleva a cabo la vigilancia y mantenimiento en los edificios municipales, "y la respuesta rápida cuando se reciben avisos mediante el buzón ciudadano o se detectan incidencias".
La vigilancia de estas plagas no es, sin embargo, exclusiva de la época veraniega. "A lo largo del año también se hace la vigilancia y control en la red de alcantarillado para controlar la población de roedores", así como campañas de vigilancia y control de la población del mosquito tigre. Estas revisiones se llevan a cabo en aproximadamente 15.500 imbornales y el tratamiento se hace en aquellos en los que procede técnicamente. También se hacen actuaciones de vigilancia y control en los edificios municipales, así como la atención de las incidencias ciudadanas, que se pueden comunicar a través de la 'Bústia Ciutadana' o del teléfono 010.
Llamamiento a la ciudadanía
Si bien el Ayuntamiento realiza este control de plagas integral, carece de competencias para actuar dentro de las viviendas o de las fincas privadas. De ahí el llamamiento del consistorio para que la ciudadanía revise y haga los tratamientos correspondientes en el interior de las fincas. "La implicación vecinal es esencial", destaca el gobierno local, "puesto que las cucarachas también pueden encontrarse en la zona privada de la red".
Las recomendaciones son variadas. Por un lado, revisar los sifones internos y las arquetas de las comunidades, puesto que ahí las cucarachas pueden esconderse y reproducirse. También hacer una limpieza anual de los registros interiores de la comunidad, de igual manera a como se hace con las cubiertas superiores de los edificios. Por último, el Ayuntamiento recomienda mantener la casa limpia y los suelos desinfectados, cerrar los cubos de la basura (especialmente los de residuos orgánicos), guardar los alimentos en envases herméticos y vaciar o eliminar cualquier recipiente con acumulación de agua.
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