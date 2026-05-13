El INE sitúa a L'Hospitalet en los 300.000 habitantes, su récord de población desde 1981

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), la ciudad con mayor densidad de toda la Unión Europea, volvió a crecer en 2025 y, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)ha superado la barrera de los 300.000 habitantes. Una cifra algo superior a los últimos datos municipales oficiales, que señalan que el municipio cuenta con cerca de 298.000 habitantes empadronados en estos momentos, es decir, unos 6.000 más que en el último balance a cierre de 2025. En cualquier caso, ya sean 300.000 o 298.000, L'Hospitalet ha batido con cualquiera de ambas cifras su récord histórico de población: en 1981 alcanzó los 295.000 residentes.

A partir del año 81, la localidad empezó a perder población de forma ininterrumpida hasta el cambio de siglo, cuando volvió a experimentar un crecimiento más o menos continuado hasta la crisis económica del 2008. Superados los peores años de la recesión, la localidad ha vuelto a mantener una tendencia ascendente hasta llegar a hora a esos 298.000 habitantes. Fuentes municipales explican que el INE mantiene abierto un periodo de alegaciones y que cuentan con que se cierre el año con esos 298.000 habitantes. El propio INE remarca que los datos son provisionales desde el último censo publicado y que, en el caso de los datos de población, cada trimestre se revisará la serie provisional hasta que a final de año se publique un nuevo censo de población.

El matiz de esas 2.000 personas no es anodino. Que L'Hospitalet pasase la barrera de los 300.000 residentes reconfiguraría también el escenario político a las puertas de una de las elecciones municipales con mayor incertidumbre respecto a los resultados de los últimos años. Esto se debe a que, una vez pasados los 100.000 habitantes, un municipio español suma 25 ediles para su Pleno y, cada vez que suma 100.000 personas en su censo, logra dos sillas más. Es decir, L'Hospitalet de Llobregat, al tener más de 200.000 habitantes, cuenta con 27 concejales en el Pleno, mientras que si pasa de los 300.000 empadronados, serían 29 los ediles que se repartirán los distintos partidos políticos que acudan a los comicios locales, algo que desde el consistorio descartan que ocurra en un futuro inmediato.

Según los datos del INE, la población residente en España aumentó en 97.021 personas durante el primer trimestre del año y se situó en 49.687.120 habitantes a 1 de abril de 2026. Es el valor máximo de la serie histórica. En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 459.462 personas. El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. Entre las principales ciudades, los mayores aumentos de población en 2025 se dieron en Torrevieja (4,6%), L'Hospitalet (2,9%) y Roquetas de Mar (2,6%). Y los mayores descensos, en Cádiz (-0,6%), Córdoba (-0,4%) y Santa Coloma de Gramenet (-0,3%).

La ciudad más densa

L'Hospitalet ha sufrido una gran transformación a lo largo de los últimos cien años. A principios del siglo XX, la localidad era poco más que un pueblo agrícola con algunas industrias que apenas tenía 5.000 residentes. Es decir, que estos algo más de cien años su población se ha disparado en cerca de un 6.000% hasta rozar esos 300.000 habitantes que conviven en un espacio de unos 12 kilómetros cuadrados, más o menos, una superficie equivalente a la de Castelldefels, donde el censo se queda en las 70.000 personas. Esta gran concentración de población ha supuesto que, tal y como reflejan los datos del Eurostat, L'Hospitalet cuente con los dos kilómetros cuadrados más densamente poblados de toda Europa.

Fue en los años 20 del siglo pasado cuando la ciudad experimentó su primera gran expansión demográfica. Miles de migrantes provenientes del sur de España se arremolinaron en las barriadas de Collblanc y la Torrassa, fronterizas con el ahora barrio de Sants, en el que se concentraba buena parte de la industria del momento. L’Hospitalet pasó entonces de tener 12.393 habitantes censados en 1920 a casi triplicar su población en 1930 (33.567) y se formó ya entonces al norte de L’Hospitalet un entramado urbanístico denso, con pocos servicios y viviendas precarias.

Tardó unos años más en volver a desarrollarse urbanísticamente la ciudad. Lo hizo entre los años 50 y 70, de nuevo, a causa de otra llegada masiva de migrantes provenientes de distintas comunidades autónomas. Se aprobó entonces el plan comarcal de 1953, que buscaba organizar urbanísticamente Barcelona y su conurbación para dar respuesta a ese gran fenómeno migratorio que, en muchos casos, huía de la pobreza de sus tierras de origen en busca de un futuro mejor. Es aquí cuando la ciudad crece hasta alcanzar su pico de población en 1981, cuando rozó los 300.000 habitantes —una cifra a la que previamente ya habían aspirado algunos alcaldes franquistas para tener derecho a ser procurador de Las Cortes—. Desde entonces, L’Hospitalet tuvo que convivir con barrios masificados y carentes de servicios, a pesar de algunas mejoras logradas con los años.

Las carencias, sobre todo en el norte, en materia de equipamientos, escuelas o centros sanitarios, entre otros, todavía son notables. Estos barrios son también los que concentran mayores niveles de vulnerabilidad y de inmigración, que ahora, proviene principalmente de países del sur global. Una situación que supone un reto mayúsculo para la administración local y entidades a la hora de atender a la población.