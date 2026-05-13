"Pensaba que había caído una bomba": una familia pierde su casa en la explosión del Poblenou y una vecina les da refugio

Apenas 24 horas después de arder parte de un edificio de viviendas por la explosión de una bombona de butano, este miércoles, la pequeña y peatonal calle Venero del Poblenou es un ir y venir de vecinos y curiosos que se plantan frente al lugar del desastre. Aún huele a ceniza y, en la puerta del número 13, se ven escombros y unos Mossos d'Esquadra custodiando la puerta. Unos hacen fotos, otros comentan: "Pobre gente". Sobre sus cabezas, la familia formada por Harpreet K. (35), Kulwinder S. (38), un matrimonio de origen hindú, su bebé Udaydeep (2), y Jordi M. (67), "l’avi", como lo llaman cariñosamente, observa desde el balcón de su vecina lo que fue su hogar, ahora inhabitable. Ahora viven temporalmente en casa de Kuyay (52), la mujer de enfrente a la que apenas conocían, y que ha acabado acogiéndolos y convirtiéndose en su mayor apoyo.

Es miércoles al mediodía y la familia acaba de volver de visitar los Servicios Sociales y comprar algo de ropa para el bebé, porque se han quemado absolutamente todas sus pertenencias. En sus caras se percibe su consternación por la pesadilla que vivieron. "La explosión fue indescriptible. Pensaba que había caído una bomba. La pared se derrumbó. Enseguida nos llamó a la puerta la vecina de enfrente, desesperada, con los brazos y la cara quemados, diciendo que su hijo de 11 años estaba adentro. Todo había caído. No se podía pasar y, entonces, empezaron a salir las llamas", cuenta Josep a este diario.

Kuyay S., una vecina (falda roja), acoge en su casa a una familia con un bebé cuya vivienda quedó ayer calcinada por el incendio. De izquierda a derecha: Kulwinder S., su hijo Udaydeep, Harpreet K., Jordi M. y Kuyay S. / MANU MITRU / EPC

Al final, el hijo de la vecina consiguió salir por su propio pie. Rápidamente, los vecinos de la calle se movilizaron y les acercaron una escalera a una de las ventanas, y así pudieron salir todos incluso antes de que llegaran los bomberos. Las enfermeras del geriátrico de al lado acudieron a auxiliar, y en pocos minutos llegaron los servicios de emergencias, que trasladaron a aquella madre e hijo al hospital.

Por su parte, estos cuatro familiares, incluido el bebé, se han convertido en personas sin hogar de un día para el otro. El bloque donde hasta el martes vivían estaba compuesto de dos plantas y, alrededor de un gran patio central, se distribuían varias pequeñas viviendas. Allí vivían de alquiler 12 unidades familiares.

Sin techo con un bebé

Todo el desastre sucedía ante los ojos de Kuyay, quien se encontraba en casa en aquel momento. Al ver que los Servicios Sociales municipales solo ofrecían un alojamiento de emergencia para tres días, en una habitación compartida con más personas en el Centro de Estancias Breves de la calle Llull, la vecina decidió abrirles las puertas de su casa. "Preferí acogerlos en casa para que pudiesen sentirse más acogidos, más en un hogar", explica la mujer a este diario. Lo hace sentada en el sofá de su casa junto a Josep y Harpreet K., mientras el marido de esta, Kulwinder, está pendiente del simpático Udaydeep, que no para quieto.

La vecina Kuyay S. acoge en su hogar al pequeño Udaydeep S. (2 años) y a su madre Harpreet K. (35), tras perder estos su vivienda en la explosión de butano que ayer sacudió un edificio en Barcelona. / MANU MITRU / EPC

"Con un niño de dos años, ¿dónde vas a ir?", manifiesta Josep, quien también considera que "Barcelona no está a la altura de las circunstancias en estos aspectos". En este sentido, no puede evitar reflexionar sobre el problema actual con la vivienda: "Una familia que se queda sin casa, ¿qué hace? ¿Qué hace en una ciudad donde los pisos, como mínimo, son 1.000 euros, 1.200, 1.300 euros al mes de alquiler? Esta es la ciudad en la que vivimos, donde es imposible acceder a un derecho tan básico como es el hogar. Y constitucional".

"Shock y trauma"

Harpreet, visiblemente afectada, se pregunta también qué será de ellos. No tienen un plan; solo se tienen entre ellos, y expresa su preocupación por su bebé. "Mi niño sufre mucho. Nos dice: 'Mamá, fuego, no tenemos casa'", cuenta entre lágrimas. El susto por el accidente se refleja en sus ojos. "Es un peso muy importante a nivel mental", lamenta Jordi.

Tras la explosión de butano que dejó ocho heridos, una vecina acoge en su hogar a la familia damnificada cuyo piso quedó calcinado. / MANU MITRU / EPC

Por ello, la familia lamenta que no les han ofrecido ningún tipo de ayuda psicológica. "Es una situación de shock y de trauma. En un minuto y medio se les quemó su casa", señala Kuyay, quien también explica que ella ha intentado, además de acogerles en casa, "acoger también la parte emocional" y "darles ese abrazo".

"Solo el pueblo salva al pueblo"

"Solo el pueblo salva al pueblo" vuelve a ser, una vez más, una frase que resuena en este tipo de casos. La familia y su vecina acuden a la solidaridad ciudadana para ayudarles a encontrar un nuevo hogar con un alquiler asumible: "Si las instituciones no pueden hacerse cargo de esto, hacemos un llamamiento a que alguien pueda ofrecer un alquiler social", dice Kuyay. "Se lo agradeceríamos mucho. No estamos acostumbrados a esta situación, sino todo lo contrario. Antes de esto teníamos una vida tranquila y trabajadora", añade Jordi.

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El pequeño Udaydeep ya está preinscrito en I3 en una escuela de la zona, en el Poblenou. Aunque saben que es difícil, manifiestan que su deseo es poder seguir viviendo en el barrio.