Las esperadas obras del Pont del Petroli de Badalona comenzarán en junio: "Recuperamos el patrimonio sentimental de la ciudad"

Tras unos meses de discretas obras en una nave, los vecinos de Badalona podrán ver con sus propios ojos, a partir de la primera semana de junio, cómo avanza la rehabilitación del Pont del Petroli, símbolo representativo de Badalona que el temporal Gloria partió en dos en febrero de 2020: "Recuperamos el patrimonio sentimental de la ciudad", ha declarado el alcalde, Xavier Garcia Albiol, durante el acto de presentación de la última etapa de las obras, la que tendrá lugar en la misma infraestructura. "Esta no es una obra cualquiera, es probablemente el espacio más fotografiado de Badalona, es sentimiento y orgullo de la ciudad; es 'badalonisme'".

Solamente una empresa, Poiser Management, S.L., se presentó a la licitación, de manera que fue la seleccionada para encargarse de la reparación del mítico pantalán. El presupuesto de las obras asciende casi hasta los cuatro millones de euros y la encargada de tirar adelante la licitación ha sido el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). De ahí la presencia este miércoles en el acto del gerente del ente supramunicipal, Ramon Torra: "Hoy revertimos la situación de un emblema de la ciudad que se sitúa en un lugar vulnerable", ha destacado el gerente, con relación al impacto en la infraestructura de los cada vez más habituales temporales marítimos en esta parte de la costa catalana.

Vista del Pont del Petroli en Badalona, partido en dos desde 2020 / JORDI COTRINA / EPC

Más allá del valor patrimonial recuperado, Torra ha señalado que lo más importante en el proyecto es "garantizar que la infraestructura sea sostenible y resiliente" para aguantar los envites de los próximos temporales. Tener que trabajar en el agua ha supuesto un reto para los técnicos que han preparado el proyecto, y lo será para los que se encarguen de los trabajos. Para ello se ayudarán de una plataforma marítima que será fija y autoelevable. En los episodios de temporal que pueda haber mientras duren las obras, la plataforma subirá, ayudada por gatos hidráulicos, para poder esquivar la fuerza del envite de las olas, según ha explicado Víctor Ortiz, ingeniero de Espacio Público del AMB.

Haber empezado las obras en 'dique seco' tiene una explicación: la dificultad de llevar los trabajos en el mismo mar obligó a iniciar las obras el pasado otoño en tierra firme, y esperar a la llegada de la primavera, época del año en que es menos probable que se sucedan temporales marítimos, para empezar a trabajar sobre la propia estructura del puente.

Afectaciones para los vecinos

El alcalde Albiol ha advertido que las obras del Pont del Petroli causarán una inevitable afectación durante los meses que duren los trabajos. "Quiero ser claro con los vecinos, habrá afectaciones en el paseo marítimo, que quedará vallado en este tramo, incomodidades y ruidos", ha señalado Albiol. Concretamente, a lado y lado de la infraestructura se cerrará el paso en una distancia de 75 metros, debido a que "la movilidad de maquinaria y camiones será constante" al tenerse que realizar alguno de los trabajos en tierra firme, a pie de arena, para después desplazar las piezas al pantalán. "Pido comprensión y paciencia", ha mencionado el edil popular.

Así, será ya el verano de 2027 el primero con el puente arreglado y abierto desde aquel lejano estío de 2019. Para entonces, si se cumplen las previsiones, el Canal del Gorg estará ya inaugurado, lo que para el alcalde Albiol supondrá un aumento notable del "atractivo turístico" de la franja litoral badalonesa: "Mucha gente de fuera de la ciudad nos lleva años preguntando cuándo volverá a abrir el Pont del Petroli", ha asegurado Albiol, quien también ha mencionado que "en los últimos años, los turistas que vienen a Badalona se han multiplicado por cuatro". La remodelación de la fachada marítima tendrá que esperar para ser completa, ya que el gobierno municipal prevé remozar el paseo marítimo, que se estrenó hace casi 15 años. Para ello, además, será necesario esperar también a que se complete el traslado del colector de Llevant, la gran tubería que transporta las aguas residuales hasta la estación depuradora del Besòs.

Un proceso intrincado

"El camino que nos lleva hasta hoy ha sido largo y duro, burocráticamente hablando", ha indicado el tercer teniente de Alcaldía del Ayuntamiento de Badalona, Daniel Gracia, también presente en la presentación. En efecto, el intrincado camino que ha seguido la rehabilitación de la infraestructura sirve como analogía para entender la inestabilidad política y administrativa de los últimos años en Badalona. Si en el mismo 2020 quedó asegurada la estructura tras los destrozos causados por el temporal, en 2021 el Ayuntamiento (liderado entonces también por Albiol) encargó la redacción del proyecto de rehabilitación, y firmó un convenio con el Laboratorio de Ingeniería Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) para que lo validase. Las previsiones del momento pasaban por reabrir el pantalán en 2022. En junio de aquel año, ya bajo el mandato del socialista Rubén Guijarro, el gobierno municipal puso en marcha un un proceso participativo para que la ciudadanía escogiese entre dos modelos para la reforma. Ambos, avalados a su vez por la UPC.

Día de temporal en la costa de Badalona, con el Pont del Petroli partido en dos, en febrero de 2023 / RICARD CUGAT / EPC

Un 65% de los 6.000 vecinos que votaron escogieron que la nueva plataforma final fuese redonda, en lugar de cuadrada, como lo fue hasta el Gloria. Para entonces, el gobierno de coalición preveía que las obras comenzasen a finales del segundo trimestre de 2023, y que la infraestructura reabriese a principios de 2024. Sin embargo, el proyecto no se llegó a licitar en el año de mandato que le restaba a aquel gobierno de coalición y, tras las elecciones de mayo de 2023, Albiol volvió a la alcaldía de Badalona.

El edil popular nunca escondió que la opción escogida en el proceso participativo no era de su agrado. Tanto así, que en octubre de aquel 2023, el nuevo gobierno municipal abrió la puerta a obviar la votación ciudadana ("no se pueden cargar un símbolo con una votación que no ha tenido ni el 3% de participación", advertía Albiol) y recuperar el proyecto que aprobó su anterior gobierno, en 2021. Sin embargo, cuando todo apuntaba al volantazo, el ayuntamiento dio marcha atrás. En una rueda de prensa, explicaron que tras reunirse con la UPC habían llegado a la conclusión de que la mejor opción era quedarse con la propuesta votada por los vecinos. Primero, porque era la opción que aportaba más seguridad a la estructura y, en segundo lugar, porque cambiar de proyecto supondría un retraso de un mínimo de otros tres años. Superados estos obstáculos, el proceso de licitación tampoco fue sencillo. El hecho que la titularidad de la franja marítima sea de la Dirección General de la Costa y el Mar (dependiente del Ministerio de Transición Ecológica) requirió la tramitación de permisos que fueron retrasando un procedimiento que finalmente culminó con la licitación de las obras, en julio del año pasado.