Detenido el presunto autor de 13 robos con fuerza en comercios de Granollers

Los Mossos d’Esquadra han detenido en Granollers a un hombre de 28 años como presunto autor de 13 robos con fuerza cometidos en la ciudad durante los últimos dos meses. La detención se ha llevado a cabo el pasado 6 de mayo por agentes de la comisaría de Granollers, tras una investigación de la Unidad de Investigación que analizaba un incremento de robos en distintos establecimientos del municipio.

Según el comunicado policial, los investigadores detectaron elementos comunes en varios de los hechos, lo que permitió relacionarlos entre sí y avanzar en la identificación del presunto autor. Las indagaciones apuntaron finalmente a un mismo individuo, que actuó de forma reiterada en la zona.

Los robos se se produjeron presuntamente en restaurantes, comercios, empresas e incluso obras. En todos los casos, el autor accedió a los locales mediante la fuerza y sustraído principalmente dinero de las cajas registradoras, teléfonos móviles y material electrónico. En algunos establecimientos habría repetido los robos en más de una ocasión.

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Tras su detención, el hombre pasó a disposición del juzgado de guardia de Granollers el 8 de mayo. La investigación sigue abierta.