Collboni sitúa como objetivo reducir a "cero" los cruceros con escala en Barcelona y subir la tasa

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha situado como objetivo reducir a "cero" los cruceros con escala en la ciudad y ha pedido que la tasa que se cobra a estos cruceristas se suba por encima de los 8 euros (que es el tope actual) para, dice, subir todavía más la fiscalidad a este tipo de visitantes.

Así se ha expresado en una entrevista concedida a 'Betevé' este miércoles, en la que ha dicho que propondrán que ya el año que viene se suba la tasa a estos turistas de 4 a 8 euros, en vez de en el plazo de 4 años como estaba previsto.

Según el alcalde el objetivo es financiar con este impuesto los recursos que estos turistas consumen en la ciudad y "ir desincentivando económicamente" a través de la fiscalidad este tipo de estancias que, asegura, hacen un uso muy intensivo del espacio y no generan ingresos.

Así, ha reivindicado un modelo de turismo de calidad para Barcelona, y ha defendido también el recargo a la tasa turística que se aplica, que ha negado que haga perder competitividad: "Hemos de mantener el equilibrio, Mantener el equilibrio quiere decir tomar decisiones", ha apuntado.

Vivienda

En referencia a la situación de la vivienda ha defendido la propuesta de eliminar los pisos turísticos, una decisión "muy rigurosa" y, señala, sustentada en el marco legal, y ha destacado que el tope de precios al alquiler ha frenado la escalada de precios.

Collboni ha asegurado que el de la vivienda es el principal problema de la ciudad y que no tiene "una única solución ni una solución mágica", y ha sostenido que se debe generar oferta, por lo que, remarca, el consistorio se ha marcado el objetivo de construir 1.000 viviendas al año de cara a 2027, una cifra que, ha asegurado, se superará.

Sobre la reserva del 30% de nuevas construcciones para vivienda protegida ha asegurado que es una propuesta que no está aparcada y que pretende volver al acuerdo que se alcanzó con Junts: "Yo esta propuesta la llevaría en el programa electoral", ha añadido.

Presupuestos

Acerca de la aprobación de Presupuestos en la ciudad ha explicado que presentarán una propuesta para el 2027 y en caso de no haber mayoría se prorrogarán los actuales, y ha agradecido a ERC y BComú los acuerdos para aprobar las ordenanzas fiscales.

Por otra parte, ha defendido la importancia de que se aprueben Presupuestos de la Generalitat: "Pido sentido común y sobre todo a las fuerzas progresistas que sean conscientes que nos jugamos no solo una cuestión política, que es importante, es innegable, sino el progreso y la prosperidad de muchos ayuntamientos.

Obras y seguridad

Preguntado por las obras que se están llevando a cabo en varios puntos las ha definido como un "mal necesario para mejorar la ciudad" en ámbitos como el transporte, en referencia al cual ha explicado que la unión definitiva del tranvía por la Diagonal no iniciará obras en este mandato, pero espera que el año que viene se apruebe definitivamente.

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En referencia a la seguridad ha reivindicado el aumento de la plantilla de la Guàrdia Urbana hasta los 3.500 agentes y ha afirmado que la colaboración con los Mossos d'Esquadra en la eficacia policial ha "mejorado muchísimo", así como la relación con la Fiscalía y la judicatura.