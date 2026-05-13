La centenaria farmacia La Estrella del Gòtic de Barcelona reabre ahora como tienda de bisutería

El local que ocupase la centenaria farmacia La Estrella hasta hace casi un lustro en la calle de Ferran ha iniciado esta semana una nueva etapa como tienda de bisutería. Deja atrás una resurrección breve y previa como tienda cannábica, que indignó al comercio tradicional del barrio Gòtic de Barcelona. El establecimiento ha vivido varios meses de obras de reforma para acoger su nueva oferta.

Este lunes festejó su apertura decorando la entrada del establecimiento con globos, con el nuevo nombre Miramira jewelry en dos lonas que cubren los antiguos rótulos de la fachada de este establecimiento de 1840, donde rezaba 'farmacia' y 'La Estrella'.

El pasado febrero, el distrito de Ciutat Vella confirmó a este diario que el nuevo arrendatario habia solicitado permiso para reformarlo e instalar "una joyería", que incluía "actuaciones para restaurar y poner en valor el mobiliario interior y exterior protegidos".

La nueva etapa llega después de cinco años de cambios. En 2021, el local cesó su actividad al trasladar sus titulares la licencia de farmacia a otro emplazamiento del barrio. Tras gestionarla durante una década, los arrendatarios no habían alcanzado un acuerdo para renovar el alquiler. Ello dio paso a dos años de cierre del establecimiento, que se fue degradando y llenando de pósters y pintadas, mientras nadie apostaba por su alto precio, en un momento en que la pandemia había dejado la turística calle a medio gas.

Pero la situación dio un nuevo giro en 2023 cuando en plena eclosión de negocios turísticos se reabrió como tienda cannábica y fue clausurada pocos días después por el ayuntamiento al carecer de licencia de actividad. Tras esa etapa fallida, un nuevo inversor que ya ostenta otras tiendas ha decidido dedicarla ahora la venta de bisutería.

Elementos de interés

El origen de la antigua farmacia data de 1840, aunque sufrió profundas reformas a principios del siglo XX, por lo que lo que quedaba de sus elementos de interés pertenece sobre todo a esa época. El ayuntamiento no lo incluyó finalmente en el catálogo de comercios emblemáticos de Barcelona. Sin embargo, el edificio (con dos tiendas) sí forma parte, del listado patrimonial de Barcelona, con un nivel de protección de "bienes con elementos de interés (C)".

Esta categoría entraña el mantenimiento de la volumetría de la finca, la reparación si es preciso de su fisonomía original, la restauración de fachadas y eliminación de piezas no originales, el cromatismo en sus rehabilitaciones acorde al plan de color municipal y, entre otros, el "mantenimiento de los paramentos interiores y exteriores originales, y del espacio de las dos tiendas de la planta baja", según recogía su ficha urbanística.

En la actualidad el ayuntamiento estudia la ampliación del catálogo local con establecimientos singulares, donde la actividad también sea reconocida.