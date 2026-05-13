Barcelona prevé consolidar 11 pacificaciones tácticas de proximidad en seis distritos

El Ayuntamiento de Barcelona avanza en la consolidación de 11 pacificaciones provisionales más, creadas hace un lustro mediante el ‘urbanismo táctico’ que alumbró la pandemia. A diferencia de otras intervenciones más céntricas y debatidas, como la superilla de Sant Antoni, que en breve iniciará un año de obras, este paquete de intervenciones apenas inicia ahora el recorrido burocrático con la licitación de los proyectos técnicos, por lo que se situaría ya en el próximo mandato.

La transformación permanente de estas 11 calles consistirá fundamentalmente en ampliar aceras o esquinas con pavimento fijo, así como nivelar algunas calzadas mediante plataformas únicas. En síntesis, quitar la pintura de colores para poner 'panots'. La mayoría de puntos son entornos escolares. Están repartidos por seis de los diez distritos de Barcelona: Sants - Montjuïc, Sarrià – Sant Gervasi, Sant Andreu, Eixample, Horta – Guinardó y Nou Barris.

“Forman parte de los presupuestos participativos, no hay calendario todavía”, apuntan fuentes municipales. La superficie que se reurbanizaría es reducida: entre 250 y 1.900 m², según el caso. El concurso lo gestiona la empresa municipal BIMSA por encargo del área de la arquitecta jefe municipal, Maria Buhigas.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapas de ubicación de las 11 pacificaciones.

El contrato se divide en dos lotes y tiene un valor estimado de casi 344.000 euros, porque incluye los anteproyectos, los proyectos ejecutivos y asistencia técnica durante la obra. La fase de redacción tiene una duración prevista de nueve meses. A falta de los proyectos, BIMSA calcula que las 11 obras costarían unos 5,5 millones de euros, IVA incluido.

Hostafrancs y Poble-sec

Tres de las pacificaciones quirúrgicas están a los pies de Montjuïc. El tramo de la calle Leiva entre las calles del Águila y Hostafrancs, ahora cerrado al tráfico, pasaría a ser de plataforma única y se dotaría de un cruce elevado. Además, en una segunda fase, se complementaría con una ampliación de acera en la calle Hostafrancs, hasta llegar a la carretera de la Bordeta.

Pacificación provisional de la calle Leiva entre calle Hostafrancs y calle de l’Àliga, delante de la escuela Francesc Macià / Ferran Nadeu / EPC

En el Poble-sec se protegería el entorno escolar de la calle Puig i Xoriguer con una acera más ancha en el lado montaña, entre las calles de Vila i Vilà y de Albareda. La misma solución se aplicaría en el lado mar de tres manzanas del paseo de la Exposició, entre las calles Nou de la Rambla y Poeta Cabanyes, donde también hay un centro educativo.

Sant Gervasi y la Bonanova

En Sarrià-Sant Gervasi, los adjudicatarios estudiarán cómo mantener el actual mix de uso ciudadano y circulatorio con una plataforma única en buena parte de la calle Lincoln, entre Laforja y Via Augusta, que se reurbanizaría en dos fases también. Por otro lado, la calle del Vendrell de la Bonanova, entre Císter y Dominicos, combinaría plataforma única con una redistribución de los servicios.

Pacificación provisional de la calle Lincoln entre la calle Madrazo y Laforja, delante del colegio Nuestra Señora de Lurdes / Ferran Nadeu / EPC

En el barrio de Congrés (Sant Andreu), el consistorio encarga ampliar la acera sur de la calle de Can Ros, entre Vèlia y Prado, muy cerca del Canòdrom.

Dos esquinas de Aragó

El segundo lote incluye hacer permanente el ensanchamiento de dos esquinas muy cercanas de la calle Aragó, en las intersecciones con Roger de Llúria y Pau Claris. En ambas hay puertas de colegios y mucho tráfico.

Pacificación provisional de la esquina de la calle Aragó con Roger de Llúria, delante del colegio Escolàpies Llúria / Ferran Nadeu / EPC

La preservación de estas dos pacificaciones contrasta con los ‘ecochaflanes’ anunciados durante el segundo mandato de Ada Colau y descartados -cuatro de los cinco previstos, en Entença, Viladomat, Urgell, Bruc y Nàpols- con la llegada a la alcaldía de Jaume Collboni. Se mantuvo el de Aragó con Bruc, justo a una manzana de distancia de los dos chaflanes escolares mencionados.

Horta, Turó de la Peira y Roquetes

Otro enclave es el cruce de las calles Can Pujolet, Peris Mencheta y Baixada de Can Mateu, en el corazón de Horta. La primera y la tercera pasarían a ser de plataforma única, mientras que la segunda ganaría metros para la acera oeste. Precisamente esta zona tiene una reurbanización polémica en marcha, porque el ensanchamiento de la Baixada supone la supresión de tres casitas y huertos del conjunto histórico de las lavanderas de la calle Aiguafreda.

Finalmente, el contrato incluye dos entornos escolares más, en Nou Barris: la calle Orduña del Turó de la Peira entre Nil y Doctor Pi i Molist y la calle de las Torres de Roquetes entre Alcàntara y Artesania. Ambas ampliarían sus dos aceras para consolidar el espacio ya ganado y hacerlo más accesible.

Lo táctico, rápido pero caro de mantener

En los pliegos del concurso, el consistorio argumenta que el urbanismo táctico aplicado entre 2021 y 2023 permitió “una transformación muy rápida en diferentes ámbitos y a un coste ajustado”, pero con el tiempo han aflorado “inconvenientes como un elevado coste de mantenimiento”. Por ello, recuerda que “a partir de 2025 se empezó a estudiar la consolidación de estas actuaciones en aquellas calles donde es factible seguir los criterios de urbanización de la ciudad”.

Pacificación provisional de la esquina de la calle Aragó con Pau Claris, delante del colegio Lestonnac / Ferran Nadeu / EPC

Pese a reconocer que “la excelencia en el diseño” es difícilmente cuantificable, el consistorio asegura que velará para que estas pacificaciones con pavimento fijo prioricen a las personas y respondan a valores como la durabilidad, la eficiencia energética o la adaptabilidad a cambios futuros. Los adjudicatarios deberán “estudiar los itinerarios y flujos de peatones”, velando por su seguridad en especial en los cruces, y crear “espacios de estancia donde convenga”. Todo ello, sin detrimento del “correcto funcionamiento de los servicios de la ciudad”, como limpieza o carga y descarga.