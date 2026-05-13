Barcelona abre cuatro bolsas de trabajo en Parcs i Jardins para perfiles técnicos y de oficina

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto una nueva convocatoria de bolsas de trabajo para incorporarse al Institut Municipal de Parcs i Jardinsa. En total, se han convocado cuatro bolsas en las áreas de Arquitectura Técnica, Contabilidad, Gestión de Proyectos y Contratación.

El plazo para presentar solicitudes estará abierto durante diez días hábiles, entre el 12 y el 26 de mayo de 2026, ambos incluidos. Las solicitudes pueden presentarse en este enlace.

Entre los principales requisitos que recogen las bases de la convocatoria destaca la acreditación de un mínimo de dos años de experiencia en las funciones específicas descritas para cada una de las ramas. Asimismo, las personas aspirantes deberán contar con la titulación correspondiente al ámbito al que opten y disponer del certificado de nivel C1 de catalán, o superior.

El consistorio también informa de que cada candidato solo podrá participar en uno de los procesos selectivos, ya que las pruebas se celebrarán de forma simultánea en fecha y horario.

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Según la previsión del ayuntamiento, los exámenes podrían realizarse entre finales de junio y principios de julio.