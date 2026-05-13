La estación del metro del Clot completa su adaptación tras dos años y cuatro meses de obras

Las obras en la estación del metro del Clot, donde confluyen las líneas L1 y L2, han finalizado dos años y cuatro meses después de su inicio.

Pronto quedará olvidado el importante rodeo que los usuarios de la estación han tenido que realizar para poder acceder al suburbano, sobre todo por el cierre de la boca situada en el inicio de la Rambla Guipúzcoa desde Meridiana. La estación de la L1 quedó adaptada el pasado otoño, lo que permitió despejar esta entrada. Ahora la recompensa ya está al alcance de todos: el fin de los últimos trabajos permiten usar desde este miércoles los dos ascensores que conectan los andenes de la L1 con los de la L2.

Fin de una larga actuación

Con ello, las personas con movilidad reducida, y también las que llevan carritos de bebé, de la compra, maletas o similares, no solo pueden usar la L1, sino también circular realizar el intercambio entre las líneas lila y roja. Las obras han supuesto una inversión de más de 8 millones de euros, con cofinanciación del fondo europeo Next Generation.

Los vecinos pueden celebrar la intervención, si bien en estos momentos la reparación de la gran pérgola sobre el paseo central de la Rambla Guipúzcoa a la altura de la calle del Clot obliga a realizar momentáneamente y de nuevo otro rodeo a muchos usuarios en su camino habitual al metro.

Cinco ascensores

Los trabajos para adaptar la estación de la L1 y los itinerarios de correspondencia han comportado la instalación de cinco ascensores y la reconfiguración de las conexiones entre los diferentes niveles. Asimismo, se ha ampliado la superficie del vestíbulo de la L1 y se han ampliado los andenes, una actuación necesaria en el actual contexto de importante incremento de usuarios de transporte público.

La Generalitat ha adaptado 157 de las 163 estaciones de la red de metro, lo que representa un 96,3% del total. “La inversión que destinaremos a adaptar todas las estaciones de la red supera los 100 millones de euros”, indica la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en un comunicado. Su departamento tiene ahora también sobre la mesa asegurar la accesibilidad de las estaciones de autobuses interurbanos en Catalunya y de los propios autobuses.

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En cuanto al metro, siguen en ejecución las obras para adaptar la estación de la línea L4 de Verdaguer, y de la L5 de Plaça de Sants, tal y como recuerda Territorio, que está también desarrollando los proyectos para adaptar los accesos a estas dos estaciones de las líneas L5 y L1, respectivamente. Asimismo, faltará también por proyectar el acceso a las estaciones de las líneas L1 y L4 de Urquinaona.