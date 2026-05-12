Twice, el supergrupo K-pop, abre una tienda efímera en El Born para sus fans antes del concierto

El grupo de K-Pop Twice llega hoy a Barcelona para dar un concierto que forma parte de su gira mundial 'This is for', anunciada el pasado mes de junio. Las nueve integrantes del grupo ya han hecho parte de su gira pasando por Asia, Norteamérica y Europa.

De hecho, la capital catalana es la primera ciudad que pisan del continente europeo, para luego viajar hasta Francia, Italia, Alemania, Países Bajos y el Reino Unido.

'Merch' oficial del tour

Es por eso que con motivo de su concierto en Barcelona el grupo surcoreano ha abierto una 'pop-up' (tienda física temporal) en el barrio del Born, siendo hoy el último día para poder aprovechar la oportunidad.

The Seoul Store es una tienda física especializada en la cultura coreana y que, esta vez, acoge la 'pop-up' desde las 11 hasta las 20 horas.

En la tienda se puede encontrar la 'merch' inspirada en el tour, con camisetas y bolsas de mano personalizadas con el logo de la gira 'This is for'. Entre muchos otros elementos, también se podrán adquirir 'photocards' (tarjetas fotográficas) especiales a través de la máquina 'Lucky Draw', un dispositivo expendedor popular en el K-Pop.

Quienes no puedan asistir a este último día en la 'pop-up', podrán adquirir toodos estos productos también a través de su página web oficial.

Top 10 Billboard

Twice ha sido el primer grupo de K-Pop femenino en realizar una gira de estadios en Norteamérica, con dos noche 'sold out' en Los Ángeles por su gira 'Ready to be', que reunió a más de 1,5 millones de fans en 51 conciertos a 27 ciudades, según informa la plataforma de venta de entradas Ticketmaster,

Noticias relacionadas

La gira lleva el nombre de su cuarto álbum que encabezó el Top 10 Billboard. Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu son las nueve integrantes que han conseguido convertirse en una fuerza de pop global y que en 2023 recibieron el premio Breakthrough Award en los Billboard Women in Music, siendo el primer grupo de K-Pop en recibir este galardón.