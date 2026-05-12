Casi 600 pares sustraídos
Denuncian a un comerciante de Mataró por vender 51 zapatos de lujo robados en 2024 de un trastero de Gavà
Aumentan un 9,7% las compraventas de viviendas en el último año en L'Hospitalet y el Baix Llobregat
El Festival Internacional de Titelles de Gavà celebra su 35ª edición con 26 espectáculos
Los Mossos investigan para localizar el resto de calzado sustraído
El refranero está claro: 'zapatero a tus zapatos', aunque su significado también podría aplicarse a la policía y su obligación de atrapar ladrones. Se tarde lo que se tarde.
En verano de 2024 unos ladrones se llevaron 591 pares de zapatillas de lujo valorados en más de 120.000 euros de unos trasteros de Gavà. Los Mossos d'Esquadra de la Región Metropolitana Sur empezaron entonces una investigación para encontrar este material sustraído y localizar a los sospechosos.
No fue hasta hace unas semanas cuando el propietario de los zapatos robados alertó a los agentes que había una tienda de Mataró que los vendía. Al tratarse de una marca muy exclusiva de calzado no es habitual que se oferten en la mayoría de zapaterías, según han explicado fuentes de la investigación a este diario. Por eso, el denunciante pudo localizarlas.
Por eso, una patrulla acudió a este comercio en Mataró y constató que había 51 pares de los robados en Gavà hace casi dos años y que están valorados en unos 12.000 euros. Los Mossos denunciaron al responsable del establecimiento por un delito de receptación, ya que presuntamente había comprado objetos robados.
Ahora, los Mossos investigan para saber el paradero de los otros 540 pares de zapatos. No han aparecido pese a que se robaron en 2024. Una de las hipótesis abiertas es que los ladrones llevaron la mayor parte al extranjero y ahí se vendieron porque se consideran objetos de lujo. Ahora falta saber si los agentes pueden encontrar a los ladrones y a la horma de su zapato .
Suscríbete para seguir leyendo
- Sor Lucía Caram: “Pregunté si León XIV podía bendecir nuestras ambulancias para Ucrania y me contestaron que sí en menos de 24 horas”
- Barcelona tendrá otro puente de tres días este mayo: el nuevo festivo que llega a final de mes
- FGC planea cerrar al coche, de forma progresiva, los accesos a todas sus estaciones de montaña
- Afectaciones al tráfico y qué tiempo hará durante la rúa del Barça de este lunes por la tarde en Barcelona
- Cortes este domingo 10 de mayo en Barcelona por la Cursa de El Corte Inglés: calles y líneas de bus afectadas
- Carles Ruiz, presidente de FGC: 'Compraremos 38 trenes nuevos para renovar y ampliar la línea Llobregat-Anoia
- Las entradas para el acto del Papa León XIV en el Estadi Olímpic de Barcelona se agotan en 20 minutos
- Los hoteles de la Sagrada Família y el centro de Barcelona elevan precios y ocupación por el Papa, la F1 y el Primavera Sound