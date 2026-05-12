Revuelo en Badalona tras unas cargas policiales al finalizar un concierto de las Festes de Maig

La nueva polémica política en Badalona tiene que ver con las cargas policiales que cerraron la noche del domingo en la plaza de la Plana, en el marco de las celebraciones de la gran fiesta mayor del municipio, las Festes de Maig. Este lunes, Guanyem Badalona denunció, a través de un comunicado, la actuación de la Guardia Urbana de Badalona, que describen como "violencia desmesurada contra el tejido asociativo de la ciudad". La formación lamenta que las cargas acabaron con "diversos jóvenes contusionados por el uso de porras y empujones violentos".

Concretamente, la formación liderada por la exalcaldesa Dolors Sabater critica que agentes de la unidad GEIP "han cargado contra un grupo de jóvenes vinculados a espacios y entidades culturales de la ciudad que se retiraban pacíficamente del Ball del Micaco", y que lo hicieron "sin ningún aviso previo ni justificación". Las imágenes de la actuación de la Guardia Urbana las ha publicado en sus redes sociales el perfil de la Comissió de Festes de Badalona. En la publicación hablan de "un aumento de la represión contra la fiesta". "Estamos hartas de que nos echen de las plazas, de las calles y del espacio público", subrayan.

A su vez, y a través de sus perfiles en redes sociales, los máximos responsables de Badalona en Comú, Aïda Llauradó, y del grupo local de ERC, Àlex Montornès, también han criticado la intervención policial. La primera, habla de "deriva autoritaria" del gobierno de Albiol y el segundo asegura que se "desalojó la Plana a hostias con un uso desproporcionado de la fuerza". Todos ellos piden explicaciones al Ayuntamiento. Por su parte, este lunes el gobierno municipal salió al paso de las críticas: "La Guardia Urbana actuó pidiendo a los jóvenes que se marcharan pero un grupito de ellos se negó y tuvo actitudes de falta de respeto" hacia la policía, "que actuó según sus protocolos y levantó tres actas" por "faltas de respeto y desobediencia a la autoridad", declaraban fuentes municipales, que confirmaban que no se produjo ninguna detención.

Respuesta municipal

Este martes, el gobierno municipal ha ampliado su respuesta en un comunicado. Aseguran que la actuación policial se desarrolló con "criterios de proporcionalidad, responsabilidad y de acuerdo con los protocolos habituales de seguridad ciudadana". Además, declaran que aunque "la actuación musical acabó a la hora programada, las 1:30 horas, el servicio de barra no se paró, lo que provocó que hubiese una elevada concentración de personas en la plaza que dificultaba las tareas de limpieza previstas a la finalización del concierto, así como molestias a los vecinos". El planteamiento del Ayuntamiento choca con lo que explica la Comissió de Festes en su publicación, en que aseguran que "la fiesta ya había acabado y la barra estaba cerrada".

Según la versión municipal, los agentes desplazados "pidieron a los asistentes que detuviesen la venta en las barras, y que se marchasen del espacio para que los servicios de limpieza pudieran hacer su trabajo", un extremo que también contrasta con lo declarado por la Comissió de Festes. Pese a que "una gran mayoría se marcharon", otro grupo permaneció en el lugar y, siempre según el relato de los hechos del Ayuntamiento, "protagonizó actitudes hostiles contra los agentes". El ayuntamiento lista "lanzamiento de objetos, insultos, gritos de 'la policía tortura y asesina' e, incluso, empujones que obligaron a la Guardia Urbana a actuar para garantizar la seguridad y restablecer la normalidad".

Apoyo sindical a los agentes

Acerca de las críticas de los tres partidos a la actuación policial, el gobierno de Albiol "lamenta" que "hayan preferido desacreditar públicamente a la Guardia Urbana en lugar de condenar de manera clara las actitudes violentas y las agresiones contra los agentes". En este sentido, el sindicato de la policía local SIP-Fepol también ha querido mostrar su "firme apoyo a los agentes", ante las "graves acusaciones y descalificaciones públicas" producidas a raíz de los hechos producidos el domingo en la plaza de la Plana.

En un comunicado lanzado este martes por la noche, el sindicato subraya que "la Guardia Urbana de Badalona ha actuado en todo momento bajo criterios de proporcionalidad, legalidad y responsabilidad", y por ello declaran considerar "absolutamente irresponsable e intolerable intentar criminalizar el trabajo de los profesionales de la seguridad pública con acusaciones de 'violencia', 'represión' o 'abuso de poder' por parte de determinados representantes políticos y colectivos".