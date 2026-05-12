La recogida de basura 'puerta a puerta' da marcha atrás en un puñado de municipios: "Los vecinos no se la han creído"

Un buen conocedor de los entresijos políticos de Corbera de Llobregat (Baix Llobregat, 16.044 habitantes) ilustra con un ejemplo muy visual el coste político de implantar la recogida de basuras 'puerta a puerta' en el municipio. "En las municipales del año 2019, ERC y CUP sumaron diez concejales y formaron gobierno. En 2023, entre ambos se quedaron en cuatro ediles [y la alcaldía pasó a manos del PSC]. De diez a cuatro. Lo que ocurrió entremedias fue el 'puerta a puerta'," rubrica esta fuente que pide no ser citada.

El riesgo a pagar un elevado precio de votos perdidos retumba en el despacho de cualquier alcalde que da el paso de defender este tipo de recogida de residuos. Pese a que tanto la Agència de Residus de Catalunya (ARC) como administraciones supramunicipales como el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) recomiendan a los ayuntamientos adoptar la medida para mejorar sus tasas de reciclaje y asumir los estándares europeos, los consistorios recelan. Incluso hay un puñado de municipios de importante tamaño que han optado directamente por dar marcha atrás a la medida en este último año, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO.

Uno de esos casos es el de La Garriga (Vallès Oriental, 17.386 habitantes), que había adoptado el 'puerta a puerta' en todo el municipio. "Estamos cambiando de modelo: siempre habíamos entendido que el 'puerta a puerta' en todo el municipio no acabaría de funcionar", explica la alcaldesa Meritxell Budó (Junts), también presidenta de la Associació Catalana de Municipis (ACM).

Budó lamenta que "los vecinos no se lo han creído y no se lo han hecho suyo", reacción que evoca a la que ya se vivió en 2021 en el barcelonés barrio de San Andreu. "Sobre todo en las zonas más densas: pasamos de vaciar 6.000 papeleras a 60.000", critica la edil, que tiene ya en marcha el modelo mixto de contenedores inteligentes en las áreas más densas y 'puerta a puerta' en las urbanizaciones. Una casuística similar se ha dado en la también vallesana Sant Celoni (Vallès Oriental, 18.916 habitantes).

Coincide con las palabras de Budó la asimismo alcaldesa Rosa Boladeras (PSC), en este caso de Corbera de Llobregat. "Hemos mantenido el 'puerta a puerta' en las urbanizaciones, pero en el núcleo urbano lo hemos cambiado por contenedores normales porque no funcionó". Boladeras asume que el rechazo vecinal surgió en un contexto de "aceras estrechas y cubos que se caían". "A la gente se lo tenemos que poner fácil, pero a veces hay que probar las cosas para ver que no funcionan", entiende la regidora. Por su parte, fuentes de la ARC recuerdan que, a peor reciclaje y mayor generación de 'fracción resto', más elevado será el coste de la tasa de basuras que deberá pagar la ciudadanía.

Consultas ciudadanas sobre el 'puerta a puerta'

El portazo al 'puerta a puerta' que radiografían Budó y Boladeras se ha replicado, aunque en estadios diferentes de implementación, en otros municipios como Vic (Osona, 50.405 habitantes) o la Mancomunitat Penedès-Garraf, integrada por 27 ayuntamientos del Alt Penedès, los seis del Garraf y dos del Baix Penedès.

David Martínez, responsable del servicio de Residuos de la Mancomunitat, cuenta que la Mancomunitat gestiona dos contratos de recogida de residuos. Uno, del 2022, en cinco municipios que optaron por el 'puerta a puerta' y entre los que están algunos de los que registran mejor tasa de reciclaje en toda Catalunya, como Sant Pere de Riudebitlles o Torrelavit.

En un segundo contrato, que acaba de finalizar su despliegue, la Mancomunitat planteaba las posibilidades de 'puerta a puerta' y contenedores inteligentes en igualidad de condiciones. "Nosotros validamos técnico-políticamente ambos modelos y fueron los propios municipios los que decidieron", señala Martínez.

La decisión de los ayuntamientos fue mancomunar el servicio de contenedores inteligentes, pese a que los anteriores gobiernos municipales habían optado por el 'puerta a puerta'. Incluso se llegaron a hacer consultas ciudadanas para tomar la decisión, como ocurrió en Sant Cugat Sesgarrigues (Alt Penedès, 1.037 habitantes) en 2023. De 370 votos, 230 vecinos optaron por los contenedores inteligentes y 121 por el 'puerta a puerta'.

En Vic, fuentes municipales consultadas por este diario esgrimen "dificultades en la identificación de cubos o problemáticas de incivismo" como motivos para no haber expandido el 'puerta a puerta' al grueso del municipio, donde predominan los contenedores abiertos. Actualmente, este modelo de recogida de residuos se limita a cuatro barrios residenciales y aislados de la zona urbana: la Guixa, Sant Llàtzer, Quatre Estacions y Serra-de-senferm.

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Por el momento, el consistorio "descarta aplicar el sistema de contenedores inteligentes por motivos como el elevado coste de su tecnología y que no se considera suficientemente maduro para dar una buena respuesta a la tasa por generación", agregan fuentes municipales de Vic, que aseguran apostar por el fomento de los buenos hábitos en la separación de residuos a través de cursos de reciclaje o jornadas de concienciación ciudadana.