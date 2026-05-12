El Puerto de Barcelona ofrecerá 5.000 plazas en sus Puertas Abiertas, que incluirán el Far del Llobregat y un baile de barcos

El Port de Barcelona abre cada año un poco más al público sus espacios exclusivos para la actividad portuaria. En sus Jornadas de Puertas Abiertas, la edición pasada fue posible visitar por primera vez las terminales del puerto industrial. Esta vez, en la tercera edición de esta fiesta ciudadana que la ciudad monta en su litoral, volverá a ofrecer cerca de 5.000 plazas para visitas guiadas por tierra y mar, que tendrán lugar los próximos sábado y domingo 30 y 31 de mayo. Pero además de poder ver odas las instalaciones a través de un paseo en barco, y toda la actividad logística subidos a un autobús, los asistentes podrán llegar y visitar también por primera vez el Far del Llobregat.

Se encendió por primera vez en enero de 1852, y sigue a día de hoy en funcionamiento, si bien está algo escondido, al encontrarse al fondo del puerto, ya en el delta del Llobregat. Sobre un edificio cilíndrico y una torre cuadrangular, una cúpula de vidrio no solo ilumina hacia el mar, sino también hacia el cielo, para ayudar a la navegación y la geolocalización de los aviones.

Reserva de entradas

La reserva de entradas para ver este lugar especial, así como las terminales de contenedores, incluida la espectacular y enorme de Hutchison Port Best, se abrirá el próximo martes 19 de mayo en la web del puerto, a partir de las 12 horas. Para tener plaza solo será necesario aportar de forma simbólica 1 euro, que el puerto destinará a la Fundación CRAM, dedicada a la conservación de animales marinos y situada en el Prat; o bien a Stella Maris, asociación que da apoyo también de forma desinteresada a los marineros que lo requieren. La elección correrá a cargo del propio ciudadano.

El presidente del Puerto, Alberto Carbonell, y el director general del Port Vell, David Pino, durante la presentación de la Jornada de Puertas Abiertas del Port de Barcelona, este martes. / EUROPA PRESS / Europa Press

La reserva será necesaria para poder visitar los espacios que habitualmente están cerrados a la ciudadanía. Serán 1.600 plazas para las visitas guiadas en bus por las terminales, 3.000 para el viaje en barco por todo el frente portuario y 300 para las visitas teatralizadas por el Port Vell.

Baile de barcos

Pero durante el fin de semana el puerto celebrará gran cantidad de actos en los espacios abiertos del Port Vell que no requerirán de reserva. Una de las sorpresas será un baile de barcos, el sábado a las 12:00 horas, un espectáculo de entre 30 y 40 minutos que tendrá por primera vez lugar en la península. Las embarcaciones de trabajadores del puerto desfilarán sobre el agua, mientras que los remolcadores protagonizarán el baile, coordinando movimientos al ritmo de la música, y combinándolos con salvas de agua, en una propuesta nunca vista ni en el puerto ni en la Península, ha subrayado el presidente del puerto, Alberto Carbonell. "Solo se ha hecho algo similar en el norte de Europa, pero en un río, y con poco espacio. Aquí tendremos más amplitud y con ello más posibilidades", ha añadido Carbonell durante la presentación de las Puertas Abiertas, sin querer desvelar más detalles del espectáculo.

Al tratarse del tercer año consecutivo de una celebración que reunió hasta 15.000 visitantes en la última edición, son cada vez más entidades las que se van sumando a esta fiesta ciudadana organizando actividades en el frente marítimo. Como novedad, Barcelona Comerç y la Associació de Gastronomía i Turisme reunirán en el mirador del Moll d’Espanya a restaurantes de distintos ejes comerciales de Barcelona, que ofrecerán platillos y cocina de barrio, en un ambiente festivo con música, DJ y artistas locales.

Salidas en barco, flores y gatos

Al mismo tiempo, la Fundació Barcelona Capital Nàutica ofrecerá en el Moll de la Fusta salidas gratuitas de 30 minutos para navegar, tanto el sábado como el domingo. La Associació de Comerciants del Poble-sec elaborará una alfombra efímera con flores y serrín que reproducirá la imagen del cartel de las puertas abiertas del Port. La Associació de Comerciants de la Barceloneta impulsará el Festival Pelut, con actividades lúdicas, vídeos, fotografías y propuestas en torno a los gatos, como un fotocall, máscaras y otras dinámicas familiares.

El Museu d’Història de Catalunya celebrará jornadas de puertas abiertas con entrada gratuita durante todo el fin de semana, mientras que el Museu Marítim ofrecerá entrada gratuita el domingo. L’Aquàrium permitirá la entrada gratuita a niños y niñas de hasta 10 años acompañados, y el World Trade Center organizará un espacio con música, la actuación del grupo Les Anxovetes, food trucks y juegos de inspiración marina.

Rumba y la gran carrera

Además, tras el éxito del año pasado, el sábado por la tarde se repetirá el Festival de Rumba Catalana en el Moll de la Barceloneta.

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El domingo, otro plato estrella será la carrera solidaria que organiza la Associació Contra el Càncer por las instalaciones portuarias. El 100% de la recaptación de las inscripciones se destinará a la investigación contra la enfermedad.