El primer hotel de lujo de Hidden en Barcelona relevará el cierre de Sonder en el paseo de Gràcia

Uno de los cinco hoteles de Barcelona que se vieron cerrados de la noche a la mañana tras la quiebra del grupo Sonder, ubicado en pleno paseo de Gràcia, reabrirá el próximo otoño resucitado por la cadena española de hoteles boutique de lujo Hidden Hotels, que lo ha alquilado para debutar en la ciudad. El establecimiento, con una ubicación privilegiada, permanece sin actividad desde noviembre pasado, pero lleva unas semanas en obras.

Este martes, Alting Grupo Inmobiliario ha anunciado formalmente la firma del contrato de arrendamiento del inmueble de paseo de Gràcia 29-31 a la cadena fundada por Carmen Cordón e Ignacio Jiménez, que abrirá así su primer hotel en la capital catalana con la categoría de cinco estrellas. Ampliará la oferta de lujo en un tramo cotizado donde ya opera Mandarin Oriental. El edificio fue construido entre 1880 y 1890 y su fachada está catalogada como Patrimonio Protegido por el ayuntamiento. Su transformación correrá a cargo de Jean Porsche Arquitectura + Interiores.

El inmueble tiene unos 6000 m2 de superficie en seis plantas y el nuevo proyecto abarca habitaciones de diseño con vistas al paseo y al interior de manzana, así como una terraza panorámica, además de un restaurante en planta primera con salida a una gran terraza ajardinada privada, han destacado en un comunicado. Fuentes del sello hotelero señalan a este diario que todavía no hay fecha concreta de reapertura, pero prevén que tenga lugar el próximo otoño.

Distintos arrendatarios y nueva etapa

Alting adquirió en 1998 los dos inmuebles de los números 29 y 31 a la entidad financiera francesa Pallas-Stern, y tras rehabilitarlos los alquiló a operadores hoteleros. En 2004 firmó el primer contrato con Hotusa, mientras que en 2022 el acuerdo fue con Sonder, entonces en plena expansión. En el caso de Barcelona, la fallida marca se hizo con otras ubicaciones prime, como el también reabierto recientemente Casa Luz en el número de la plaza Universitat. Todos ellos tuvieron que bajar la persiana precipitadamente el pasado noviembre, y sus respectivos propietarios han ido buscando los relevos más adecuados.

En esta nueva etapa, el activo de Alting ha pasado por un proceso de "análisis y selección entre los mejores operadores hoteleros del mercado antes de tomar una decisión", señalan. Finalmente, han considerado que "la filosofía de Hidden Hotels", que apuesta por la "recuperación arquitectónica, lujo artesanal, alta calidad de servicio a sus clientes y experiencia auténticamente local", es la que "encaja de manera natural" con los valores del grupo inversor y promotor inmobiliario, líder en el mercado nacional, que suma casi medio siglo de trayectoria.

Su subdirectora general, Carolina Marcos, sostiene que el proyecto "demuestra que los edificios históricos no solo conservan memoria, sino que tienen la capacidad de seguir escribiendo nuevas historias" y pone en valor la "visión patrimonial y de largo plazo, preservando y cuidando la identidad de los inmuebles" por parte de Alting.

En el caso de Hidden Hotels, fundada en 2013, la cadena se ha caracterizado por recuperar edificios con identidad y legado histórico en el centro de las ciudades donde opera. Tiene presencia en Madrid, Granada, Sevilla y Mallorca, y prepara otra apertura en Lisboa. La capital catalana, con escaso producto hotelero disponible y un plan urbanístico que impide más plazas de alojamiento céntricas, es un mercado muy deseado, en especial en el ámbito del paseo de Gràcia, que ahora tendrá otro referente de lujo.

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El nuevo proyecto en Barcelona, avanzan, se inspira en "la memoria de la ciudad de Barcelona", y las referencias "al mundo textil barcelonés" y los clubs privados de la época. Por ello han seleccionado a Jean Porsche, con idea de que reinterprete el patrimonio arquitectónico 'noucentista' "con visión contemporánea" y con "sensibilidad histórica y estética temporal". Aluden a terciopelos, vidrieras, pedestales y sedas, y a un carácter "íntimo" en el diseño.