Un plan "coserá" las rieras de Terrassa como espacios verdes para prevenir futuras inundaciones

Terrassa ha dado este martes el primer paso para redefinir el futuro de sus rieras. El alcalde de la ciudad, Jordi Ballart, acompañado por el teniente de alcalde de Transición Ecológica, Noel Duque, y el arquitecto Jesús Arcos, ha presentado el nuevo Plan estratégico de renaturalización y adaptación al cambio climático de las rieras urbanas, un proyecto que busca transformar estos espacios en corredores verdes, sociales y de movilidad sostenible.

El plan afectará a las rieras del Palau, Les Arenes y Rubí y pretende convertir unas infraestructuras históricamente asociadas al riesgo de riadas y a la separación física entre barrios en nuevos ejes de conexión urbana y ambiental. Ballart definió la iniciativa como “una de las transformaciones más significativas” que afrontará la ciudad en los próximos años.

El alcalde aseguró que durante décadas las rieras han actuado como “fracturas urbanas” que han separado barrios y que han generado “una barrera física, psicológica y social” dentro de Terrassa. Por ello, defendió que uno de los principales objetivos del gobierno municipal es “volver a coser Terrassa como una sola ciudad”.

Un proyecto para adaptar la ciudad al cambio climático

El Ayuntamiento plantea la estrategia como una herramienta para preparar la ciudad frente a episodios de lluvias intensas cada vez más frecuentes y violentos a causa del cambio climático. El proyecto contempla actuaciones para reforzar la seguridad hidráulica, reducir el riesgo de inundaciones y mejorar el mantenimiento de las rieras.

Ballart ha subrayado que la nueva visión pasa por dejar de entender estos espacios únicamente como “canales de desagüe” y convertirlos en “espacios verdes, vivos y naturalizados”, integrados plenamente en la ciudad y pensados también para las personas.

En la misma línea, Duque ha señalado que el plan permitirá definir actuaciones para responder a los retos de la renaturalización urbana y fluvial, incrementar la infraestructura verde y mejorar la movilidad sostenible y la conectividad entre espacios verdes. El concejal ha recordado además que el consistorio ya ha impulsado en los últimos años actuaciones de mantenimiento y seguridad, como la instalación de sensores para detectar crecidas, barreras automáticas en pasos inundables y trabajos de retirada de residuos y vegetación.

Rieras como corredores verdes y sociales

El arquitecto Jesús Arcos, de la empresa redactora AldayJover, ha explicado que el proyecto se estructura en tres grandes ámbitos de estudio: el hidromorfológico, el ecoambiental y el urbano y social. Estos ejes permiten analizar las rieras desde una visión integral, combinando la gestión del agua, la biodiversidad y la relación con la ciudad.

Arcos ha defendido que las rieras pueden convertirse en “corredores sociales y de movilidad activa”, además de corredores ecológicos capaces de conectar diferentes espacios naturales. El arquitecto ha explicado que la estrategia buscará mejorar la transversalidad entre ambos lados de las rieras y potenciar conexiones longitudinales aprovechando su recorrido dentro de la ciudad. El equipo redactor del plan trabajará con especialistas en hidráulica, ecología, movilidad y participación ciudadana para desarrollar un documento estratégico que marcará las futuras intervenciones durante las próximas décadas.

Un proceso de dos años con participación ciudadana

El contrato para la redacción del plan tendrá una duración de dos años, durante los cuales ya se ha iniciado el proceso participativo con encuentros preliminares. La primera sesión abierta, para cada riera, está prevista para este otoño, en septiembre, mientras que se contempla una segunda fase de retorno y contraste con la ciudadanía en la primavera de 2027.

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Según ha explicado el arquitecto Jesús Arcos, el documento incorporará estudios de inundabilidad, movilidad y estrategia ambiental, además de una planificación orientativa de las actuaciones y una estimación económica de las futuras intervenciones. El Ayuntamiento prevé presentar un primer borrador del plan a finales de este año, que servirá como base de debate, y continuar con nuevas fases de participación durante 2027 antes de la aprobación definitiva del documento.