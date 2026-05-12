Una pelea en Sant Adrià deriva en disparos al aire en La Mina y un coche tiroteado

Los Mossos d’Esquadra buscan a los autores de un tiroteo que ha vuelto a alterar la rutina esta tarde en el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs. El suceso ha ocurrido en la calle Saturn, en el límite con Barcelona. Según las fuentes consultadas, se ha producido en torno a una quincena de disparos sobre las 18:00 horas. La policía ha recibido aviso a las 18:15 horas por varias detonaciones. Más tarde, un coche ha sido tiroteado en la calle del Prat, en el barrio de Montsolís de Sant Adrià. Ha ocurrido a un kilómetro y medio del punto donde se ha registrado la descarga en La Mina. Distintas fuentes vinculan ambos hechos, originados supuestamente por una pelea desatada esta mañana.

De acuerdo a fuentes conocedoras de los hechos, el detonante ha sido presuntamente un enfrentamiento entre dos familias que ha escalado a lo largo del día. El conflicto se ha originado por una agresión ocurrida en una calle colindante al Ayuntamiento de Sant Adrià. La reyerta aún coleaba esta tarde en La Mina, hasta el punto de que miembros de una de las estirpes involucradas en la disputa han bajado armados de un coche en la calle Saturn y han abierto fuego. Según algunas fuentes, son familiares de un hombre agredido esta mañana y han pretendido intimidar a sus oponentes con disparos al aire. El impacto de una bala ha agujereado el cristal de una marquesina de autobús. No consta que se hayan producido heridos.

Los Mossos d’Esquadra han acudido a las inmediaciones de Saturn y ha recogido varios casquillos que han encontrado en plena calle. Los policías no han hallado a los autores de los disparos tras el suceso. Mientras los agentes han inspeccionado el lugar del altercado, el tráfico ha quedado cortado en la calle Sant Raimon de Penyafort, donde confluyen Sant Adrià y Barcelona.

Instantes después, un vehículo ha sido acribillado en la zona donde vive la familia del hombre golpeado esta mañana. Se trataría supuestamente de una respuesta a los balazos en La Mina. La investigación se mantiene abierta.

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Ha habido otros incidentes recientes con armas de fuego en La Mina. Un encontronazo entre varios miembros de una misma familia con el integrante de otra acabó en una refriega con disparos al aire durante una madrugada de finales de abril, frente a un bar situado en un extremo de la plaza de Camarón de la Isla. Los incidentes con armas de fuego -muy asociadas al tráfico de droga- perturban con cierta regularidad a La Mina, una aberración que agota a los vecinos y reincide en la estigmatización que el barrio ha sufrido. El pasado sábado, los Mossos informaron de la detención de dos hombres vinculados presuntamente a varios tiroteos en La Mina, cometidos entre 2024 y 2026