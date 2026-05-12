Afectaciones al tráfico por la huelga de profesores en Barcelona: hasta 7 kilómetros de retenciones en la Ronda de Dalt

Hasta siete kilómetros de retenciones se han acumulado en la Ronda de Dalt. Los docentes cortan este martes varias carreteras con motivo de la huelga convocada en toda Catalunya. El primer corte se ha producido poco antes de las siete de la mañana precisamente en la B-20, en Santa Coloma de Gramenet, a la altura de la salida 19 y en ambos sentidos.

Las retenciones se han producido en ambos sentidos, de Pedralbes a la Vall d'Hebron y del Nus de la Trinitat a la Vall d'Hebron, tal y como ha indicado el Servei Català del Trànsit. Una decena de líneas de autobús han quedado también afectadas por los cortes en la Ronda de Dalt.

Poco después se ha sumado el corte de la misma vía en Mundet, que se ha levantado antes de las ocho de la mañana.

La Guardia Urbana también ha indicado que a las 8:00 que la B20 ha sido cortada en ambos sentidos a la altura de la salida 4. La via se ha reabierto en Santa Coloma en ambos sentidos de la marcha.

En Gran Via de les Corts Catalanes las protestas han cortado la avenida a la altura de La Campana. A las 8:30 continuaba cortada la entrada a Barcelona por este extremo, con la previsión de mantener el corte hasta las 9:00. En este caso, la manifestación ha afectado a otra decena de líneas de autobús que pasan por la Gran Via y la plaza Ildefons Cerdà.

Accesos a Barcelona

Asimismo, hacia las 7:20, otro grupo de docentes ha cortado la C-32 en Mataró en sentido Barcelona y posteriormente se ha sumado un corte en la AP-7 en Montornès del Vallès en sentido sur. Además, también se ha llevado a cabo una marcha lenta en la C-55 hacia Barcelona de manifestantes, que también han cortado la C-17 en Malla.

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De igual forma, un grupo de bicicletas y coches en marcha lenta ha entrado en la C-55 en Manresa y va en dirección a Barcelona pasando por Monistrol, Olesa de Montserrat y Abrera.