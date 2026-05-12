L'Hospitalet clausura un bar de la Torrassa por estar infestado de cucharachas

El Servicio de Salud del Ayuntamiento, con el acompañamiento de la Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), ha decretado el cierre cautelar de un establecimiento del barrio de la Torrassa después de detectar una plaga de cucarachas. "El establecimiento no podrá reanudar la actividad hasta que se corrijan las graves deficiencias sanitarias detectadas", ha señalado la policía hospitalense en un comunicado.

El Ayuntamiento hospitalense explica que este cierre llega después de un fin de semana con varias intervenciones policiales en ese mismo local por quejas vecinales e "irregularidades graves". En un primer momento, en la madrugada del sábado al domingo se denunció al responsable del establecimiento por desarrollar actividad de discoteca cuando disponía de licencia de bar cafetería, con unas 40 personas en el interior pese a tener un aforo máximo de 20.

Los agentes volvieron al local en la madrugada del domingo al lunes tras recibir quejas por molestias derivadas del ruido y exceso de aforo, con 21 personas dentro del local. Los agentes procedieron al desalojo del bar, pero, explican fuentes municipales, además, se percataron de que por el local pululaban un gran número de cucarachas. Por ello, llamaron al servicio de salud del consistorio para llevar a cabo una inspección en el ámbito sanitario.

Efectivamente, el consistorio corroboró que el local contaba con una plaga de cucarachas, por lo que procedió a su cierre y requerir a los propietarios que lleven a cabo las respectivas tareas de desinfectación para poder volver a abrir. "Todas estas incidencias han sido incorporadas en el expediente administrativo correspondiente para tramitar las sanciones pertinentes", sigue el texto del consistorio.

Hace ya más de un año que el gobierno local hospitalense redobló la presión en los locales de ocio problemáticos de la ciudad. Desde entonces ha llevado a cabo multitud de actuaciones que han conllevado sanciones e, incluso, cierres de algunos de los bares más conflictivos. Sin embargo, todavía hay problemas en distintas zonas del municipio, sobre todo, en los barrios del norte. De hecho, hace apenas una semana, L'Hospitalet estuvo en el foco mediático por el tiroteo que se produjo en las inmediaciones de otro bar del barrio de la Torrassa, aunque no hubo heridos.