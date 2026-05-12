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En el Turó Park

Leo Messi compra las antiguas galerías Via Wagner de Barcelona por 11,5 millones

La socimi inmobiliaria del futbolista ha adquirido el edificio entero al 'private office' Santomera Bay, que unificó la propiedad de los locales comerciales vacíos

Un gran espacio de oficinas con terraza resucitará las galerías Vía Wagner de Barcelona

Proyecto de las futuras galerías

Proyecto de las futuras galerías / SANTOMERA BAY

El Periódico

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Barcelona
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Edificio Rostower Socimi, la socimi inmobiliaria propiedad del futbolista Leo Messi, ha adquirido por 11,5 millones el edificio corporativo que acogía las antiguas galerías Via Wagner en el Turó Park de Barcelona, al 'private office' Santomera Bay, de Alejandro Alcaraz. Estas galerías permanecían cerradas desde 1993 debido a la existencia de 87 locales "con propietarios y aspiraciones divergentes".

Durante los años de abandono habían enlazado un incendio, ocupaciones ilegales, problemas de seguridad y convivencia, un perímetro tapiado y todo tipo de problemas. Tras una laboriosa y multimillonaria unificación de la propiedad que ha durado más de una década, el nuevo titular ha traspasado el activo en menos de medio año. Fuentes conocedoras explican a EL PERIÓDICO que doce de los 70 dueños se resistieron a la venta hasta este diciembre y su resistencia les ha favorecido notablemente al fijar el precio final del acuerdo.

La operación incluye una reforma integral del edificio, de 4.000 m2, que posteriormente se destinará al mercado de alquiler, informa Santomera Bay este martes en un comunicado. Contará con una cubierta abierta de unos 800 metros. El estudio de arquitectura OUA Group pilota la transformación.

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Además de varios activos en cartera, la Socimi de Messi es propietaria de MiM Hotels, marca que agrupa establecimientos hoteleros situados en Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira, Sotogrande y Andorra, todos ellos operados por Meliá Hotels International, así como de los restaurantes Hincha, gestionados por el prestigioso chef Nandu Jubany.

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