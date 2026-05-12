¿Imaginas vivir en Brisa el Garraf, a un paso de Sitges?
Cerrar los ojos y escuchar el silencio. Sentir la brisa, la luz del Mediterráneo y saber que el mar está a solo unos minutos de casa. Así empieza la vida en Brisa el Garraf, un nuevo espacio residencial en Sant Pere de Ribes pensado para quienes quieren vivir con calidad de vida.
Porque no se trata solo de dónde vives, sino de cómo quieres vivir. ¿Te imaginas empezar el día con calma, llevar a los niños al colegio sin prisas y terminar la tarde paseando cerca del mar? A tan solo 7 minutos de Sitges, Brisa el Garraf combina lo mejor de dos mundos: la tranquilidad de un entorno natural y la comodidad de tener todos los servicios a tu alcance. Un lugar donde todo encaja para que tu día a día sea más fácil… y mucho más disfrutable.
El complejo ofrece villas adosadas y apartamentos con piscina, zonas comunes, parque infantil y amplios espacios verdes. Lugares pensados para compartir, para desconectar y para disfrutar del tiempo en familia. ¿Te ves aquí un fin de semana cualquiera, sin necesidad de salir de casa para sentir que estás de vacaciones?
Las viviendas, ya en construcción y con entrega prevista en 2027, destacan por su diseño moderno y su conexión con el exterior. Grandes terrazas, luz natural y espacios abiertos que invitan a vivir cada rincón.
Las villas adosadas cuentan con 180 m², 4 habitaciones y acceso directo a la piscina, mientras que los apartamentos, de 1 a 4 dormitorios, están diseñados para ofrecer confort en cada detalle. Espacios que se adaptan a tu vida, hoy y mañana.
Vivir en Brisa el Garraf es elegir bienestar. Es tener cerca supermercados, colegios, centros deportivos, servicios médicos, ocio y restauración… pero también la posibilidad de desconectar cuando lo necesitas. Naturaleza, calma y calidad de vida, todo en un mismo lugar.
Apuesta por la eficiencia energética
Y porque el futuro también importa, estas viviendas han sido diseñadas con criterios sostenibles y máxima eficiencia energética. Incorporan sistemas de aerotermia para climatización y agua caliente, lo que permite reducir el consumo energético y ahorrar hasta un 35% frente a sistemas tradicionales. Además, los materiales y soluciones constructivas, como carpinterías aislantes y persianas eficientes, están pensados para mantener el confort durante todo el año, reduciendo la demanda energética tanto en verano como en invierno.
Porque vivir mejor también es vivir de forma más inteligente.
Grupo Loiola y Roig
Al frente del proyecto se encuentran Grupo Loiola y Roig. Grupo Loiola es la promotora inmobiliaria de Uria Corporación, que en sus 60 años de historia ha desarrollado y promovido más de 5.000 hogares en el País Vasco, Cataluña, Andalucía o la Comunidad Valenciana. Con una estrategia basada en el confort, el bienestar, la calidad y la innovación, desarrollan viviendas sostenibles y eficientes, apoyándose en la transformación digital y la industrialización. Comprometidos con el entorno, impulsan en cada nuevo proyecto los objetivos de sostenibilidad medioambiental, eficiencia energética y el confort de sus habitantes.
Por su parte, Roig, con sede en Barcelona, nace en 1985 de la mano de Ramón Roig i Serés, un empresario con larga experiencia en el sector de la construcción. Actualmente en manos de la segunda generación de la familia, la empresa se encuentra en pleno crecimiento y expansión en el ámbito de la obra nueva y rehabilitación en Cataluña, Madrid, Baleares y Zona Centro.
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