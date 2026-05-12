¿Imaginas vivir en Brisa el Garraf, a un paso de Sitges?

Porque no se trata solo de dónde vives, sino de cómo quieres vivir. ¿Te imaginas empezar el día con calma, llevar a los niños al colegio sin prisas y terminar la tarde paseando cerca del mar? A tan solo 7 minutos de Sitges, Brisa el Garraf combina lo mejor de dos mundos: la tranquilidad de un entorno natural y la comodidad de tener todos los servicios a tu alcance. Un lugar donde todo encaja para que tu día a día sea más fácil… y mucho más disfrutable.

El complejo ofrece villas adosadas y apartamentos con piscina, zonas comunes, parque infantil y amplios espacios verdes. Lugares pensados para compartir, para desconectar y para disfrutar del tiempo en familia. ¿Te ves aquí un fin de semana cualquiera, sin necesidad de salir de casa para sentir que estás de vacaciones?

Las viviendas, ya en construcción y con entrega prevista en 2027, destacan por su diseño moderno y su conexión con el exterior. Grandes terrazas, luz natural y espacios abiertos que invitan a vivir cada rincón.

Las villas adosadas cuentan con 180 m², 4 habitaciones y acceso directo a la piscina, mientras que los apartamentos, de 1 a 4 dormitorios, están diseñados para ofrecer confort en cada detalle. Espacios que se adaptan a tu vida, hoy y mañana.

BRISA CAM UNIFAMILIARES / Redacción

Vivir en Brisa el Garraf es elegir bienestar. Es tener cerca supermercados, colegios, centros deportivos, servicios médicos, ocio y restauración… pero también la posibilidad de desconectar cuando lo necesitas. Naturaleza, calma y calidad de vida, todo en un mismo lugar.

Apuesta por la eficiencia energética

Y porque el futuro también importa, estas viviendas han sido diseñadas con criterios sostenibles y máxima eficiencia energética. Incorporan sistemas de aerotermia para climatización y agua caliente, lo que permite reducir el consumo energético y ahorrar hasta un 35% frente a sistemas tradicionales. Además, los materiales y soluciones constructivas, como carpinterías aislantes y persianas eficientes, están pensados para mantener el confort durante todo el año, reduciendo la demanda energética tanto en verano como en invierno.

BRISA COCINA SALÓN / Redacción

Porque vivir mejor también es vivir de forma más inteligente.