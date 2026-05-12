Así funciona el 'coworking' más grande del sur de Europa abierto en el Poblenou de Barcelona

En poco más de un mes, el gigantesco 'coworking' Aticco Diagrame, en pleno distrito 22@ de Barcelona, se ha configurado como un nuevo pulmón de actividad empresarial sin corsés: de empresas con más de un centenar de empleados a autónomos y 'startups' emergentes. El nuevo espacio de trabajo compartido más grande de España y del sur de Europa, con 20.000 m² de superficie total y capacidad para 2.163 personas, suma en estos momentos 45 inquilinos de muy amplio espectro, que representan un 75% de ocupación del moderno inmueble de la calle de Pere IV, 105, donde la mitad son barceloneses y el resto aglutina a nacionalidades muy diversas.

Zona común en el edificio Aticco Diagrame, en el Poblenou de Barcelona. / Jordi Cotrina / EPC

En marzo, el operador especializado en este tipo de espacios flexibles anunció su entrada en funcionamiento, y este martes ha ensañado las entrañas del edificio que gestiona integralmente y es propiedad del gigante inmobiliario Patrizia SE. Con una inversión de 5 millones de euros, el emplazamiento en pleno hub tecnológico ha sido un rápido imán de empresas y emprendedores. Las que ya han aterrizado está valoradas en más de 20.000 millones de euros, ha reiterado el CEO de Aticco Gabriel Espín. Su mayor virtud, ha explicado, es que resulta un espacio idóneo para "crecer" y atraer inversión a Barcelona, con la particularidad de sumar a empresas "heterogéneas" de muy distinto volumen, que encuentran fórmulas a medida en el edificio.

Aunque seis empresas 'unicornio' abanderan el Diagrame (como Back Market o Mixpanel), sus mesas de rotación muestran la hiperactividad de jóvenes profesionales que eligen a la carta el tipo de oficina flexible que necesitan. Las opciones son múltiples, explican fuentes de Aticco, desde el acceso cinco veces al mes (con todos los servicios incluidos) por 125 euros, hasta el básico de 290 euros mensuales para las 24 horas de los siete días de la semana.

Gabriel Espín, CEO de Aticco, en el nuevo edificio. / Jordi Cotrina / EPC

Porque una de las singularidades es que la actividad en sus cuatro plantas de despachos y mesas, más una de zonas comunes, es constante. Trabajan muchos 'free lance' que para sincronizar horarios con otros países mantienen videoreuniones de madrugada. O encuentran la inspiración en plena noche. El Diagrame no duerme. Entre las nacionalidades más presentes, ordenador en mano, figuran italianos, argentinos, franceses... reproduciendo el actual padrón foráneo de la ciudad, señalan.

¿Cómo se organiza el rey de los 'coworkings'? Cada una de sus plantas cuenta con emplazamientos fijos contratados por empresas y con ubicaciones rotativas. Una zona de office donde lo mismo se trabaja que se toma un café configura el área más informal de cada una de ellas, donde también se distribuyen salas de reunión compartidas.

Trabajar y relacionarse

El edificio está pensado tanto como centro de trabajo "de alto rendimiento", como lugar donde "cuidar a las personas y la actividad emprendedora", enfatiza Espín. Esa versión moderna de oficinas donde no solo se produce sino que se generan relaciones de 'networking' y se socializa se traduce en tres terrazas, que incluyen un rocódromo y hasta una piscina a la fresca con barra de bar. No en vano, los jueves por la tarde se organizan 'afterworks' para mimar a la comunidad. Y la agenda de 'workshops' y actividades es constante.

La planta subterránea se configura como otro espacio de trajín diario, porque allí se ubica un gimnasio donde aliviar el estrés laboral (incluso con clases de yoga y otras dirigidas), una sala que se puede contratar para masajes, otra de 'gaming' donde desconectar con la Nintendo, o una salita de lactancia privada. También hay una amplia estancia más austera que en el resto de plantas, que funcionará como versión 'lowcost' de 'coworking' para quienes empiezan su singladura con presupuestos muy ajustados.

Profesionales trabajando en una de las plantas del Diagrame, este martes. / Jordi Cotrina / EPC

El desayuno y la hora de la comida son otros momentos punta de interacción, que se potencian con menús asequibles de 11,90 euros en la cantina que gestiona directamente Attico en la planta quinta, una gran área común.

La versatilidad laboral incluye 39 salas de reuniones y una zona de eventos para hasta 200 personas (con tarifa aparte). Pero más allá de la organización, el diseño del edificio --con certificación LEED Platinum, mínimo impacto ambiental, alta eficiencia energética y espacios de trabajo saludables-- destaca por su luminosidad y apertura.

Espín ha recordado que la trayectoria de Aticco comenzó hace 10 años, con "un sueño" que a día de hoy se ha materializado en 86.000 metros cuadrados de espacios de trabajo flexibles, que han acelerado más de 250 'startups', con presencia en Barcelona, Madrid, Valencia y muy pronto, Lisboa. Una de sus ventajas es que cualquier miembro puede acceder al resto de oficinas en sus viajes.

Una de las terrazas del edificio Aticco Diagrame. / Jordi Cotrina / EPC

La empresa de 'coworking' ha optado aquí de nuevo por un contrato de alquiler con beneficios compartidos, un modelo que ya supone la mitad de su operativa.

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