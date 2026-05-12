Una fuerte tormenta con pedrisco azota el área de Barcelona y amenaza el norte de Catalunya

Una fuerte tormenta peina este martes por la tarde el área de Barcelona. Las precipitaciones han sorprendido a los vecinos de varias ciudades del Vallès Occidental y Oriental, así como de la capital catalana, que no esperaban pedrisco y una llegada tan súbita del temporal tras una mañana muy soleada.

Los Bomberos han realizado una treintena de salidas desde las tres hasta las cinco y media de la tarde de este martes a causa de las tormentas. Debido a las fuertes lluvias caídas en pocos minutos, se han inundado algunos tramos de la Ronda Litoral, especialmente en la Barceloneta y Poblenou.

Protecció Civil ha activado la alerta del plan Inuncat ante la previsión de lluvia intensa, de unos 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos, a partir del mediodía en el noroeste y centro de Catalunya, así como en el prelitoral y litoral. "Precaución, no os acerquéis a ríos, rieras y barrancos", ha advertido. En este mismo sentido se han pronunciado varios ayuntamientos de la zona afectada, como el de Sabadell: "Prudencia, seguid los consejos".

Más grave es la previsión meteorológica para el Ripollès y parte de La Garrotxa, en la demarcación de Girona, comarcas para las que el Meteocat ha emitido un "aviso de tiempo violento" con nivel 6 sobre 6. "Se pueden producir piedra grande, fuertes rachas de viento, ráfagas descendentes y/o tornados y mangas". Los Bomberos reportan ya pequeñas inundaciones y ramas caídas en la primera hora y media de tormenta.

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Múltiples vecinos han colgado en las redes sociales imágenes del pedrisco grabadas con sus móviles desde sus casas o desde la calle. La mayoría aprovechan para difundir mensajes que llaman a reducir desplazamientos e ir con cuidado en la vía pública.