El Festival Internacional de Titelles de Gavà celebra su 35ª edición con 26 espectáculos

La 35ª edición del Festival Internacional de Titelles de Gavà (Baix Llobregat) se celebrará del 15 al 17 de mayo. Este año está prevista una mayor presencia internacional, con compañías procedentes de Italia, Bélgica y Francia-Uruguay, que se suman a los grupos provenientes de Catalunya, Euskadi y tres entidades locales. En total, 15 compañías ofrecerán 26 espectáculos, seis de los cuales serán itinerantes. El Festival está coorganizado por el Ayuntamiento y Xarxa Gavà, miembro de la Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya.

La Xarxa se encarga de desarrollar el programa, tanto en lo que respecta a la selección de los contenidos artísticos como a la coordinación de la producción del evento y del personal de apoyo. Desde La Xarxa, Luisa Vázquez ha hablado del carácter familiar del Festival: “Buscamos compañías con espectáculos variados, para niños y adultos, que sorprendan a todo el mundo”.

Por su parte, la teniente de alcaldesa de Cultura, Alba Riba, ha manifestado que “el Festival genera un verdadero circuito de cohesión en la ciudad. La colaboración de las entidades, las bibliotecas y las familias en cada edición crea vínculos e implicación ciudadana. Además, es un patrimonio emocional para Gavà: muchos vecinos y vecinas recuerdan haber disfrutado de estos espectáculos desde la infancia, y esta memoria compartida es esencial para nuestra comunidad”.

Ambiente festivo y titiritero

El Festival Internacional de Titelles de Gavà "es todo un referente en la difusión de la cultura titiritera y sus diversas expresiones", señala el consistorio en un comunicado. Los espectáculos explican, de forma divertida, historias que siempre transmiten valores e invitan a la reflexión.

El centro neurálgico del Festival será el parque de la Torre Lluc, que se dividirá en diferentes espacios. Otros escenarios al aire libre serán la plaza de Josep Tarradellas, la plaza de Batista i Roca, la Rambla, la plaza Major, l’Illa y el paseo Maragall, donde se realizarán los espectáculos itinerantes. Por su parte, el Espai Maragall y el Casal Municipal de Cultura American Lake acogerán las propuestas de formato más teatral.

En cuanto a la presencia de entidades locales, el Festival cuenta con Set de Ritmes, los 'petits' Sonaquetomba y los Gegants i Gegantons de Gavà. Los tres grupos animarán al público con sus pasacalles y exhibiciones, creando un ambiente festivo.

Para ir abriendo boca y difundir el Festival, se organizan diversos talleres de títeres. En colaboración con el Museu de Gavà, el sábado 16 de mayo, en el parque de la Torre Lluc, los más pequeños podrán hacer su propio títere. A este taller se sumarán los dos que se harán en las bibliotecas: el miércoles 13 de mayo en la Marian Colomé y el jueves 14 de mayo en la Josep Soler Vidal. Un año más, los comerciantes se suman a la celebración del Festival Internacional de Titelles: más de 40 tiendas decorarán sus escaparates con elementos titiriteros.

Espectáculos destacados

Entre las propuestas más relevantes figuran 'The Best of Laura Kibel', de Laura Kibel, un montaje sorprendente en el que los pies se convierten en protagonistas y dan vida a títeres; 'Cuando los hombres tengan alas', de La Malette, un poético y divertido dúo hombre-máquina sobre el sueño de volar; 'Ottfriedt i Odil', de Les Contes d'Asphaldt, con figuras de madera casi a tamaño natural que recorrerán las calles; y 'La osa estelar', de Panta Rhei, una historia sobre biodiversidad, valentía y búsqueda de la felicidad.

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La difusión del Festival se hará a través de canales virtuales, códigos QR, programas de mano y el Punto de Información del Festival, situado en el parque de la Torre Lluc. Todos los espectáculos serán gratuitos, aunque para asistir a las representaciones del Espai Maragall será necesario reservar previamente las entradas a través de Entrapolis.