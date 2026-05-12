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Una explosión de una bombona de butano deja ocho heridos y obliga a desalojar un edificio en Barcelona
El estallido y posterior incendio, ocurrido en el Poblenou, ha movilizado a nueve ambulancias y diez dotaciones de Bomberos
Una explosión de una bombona de butano ha dejado este martes ocho personas heridas en un edificio de viviendas del barrio del Poblenou, en Barcelona. El incidente se ha producido alrededor de las 13.34 horas en el número 13 de la calle Venero y ha generado una fuerte alarma entre los vecinos de la zona.
Según ha informado Protecció Civil, el teléfono de emergencias 112 ha recibido una treintena de llamadas alertando del estruendo y del incendio posterior. A raíz del suceso, se ha desalojado el edificio afectado y se ha activado el plan Procicat en fase de prealerta.
Hasta el lugar se han desplazado varios servicios de emergencia. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha movilizado nueve ambulancias, mientras que los Bombers de Barcelona trabajan con diez dotaciones en las labores de extinción del incendio originado tras la explosión.
En cuanto a los heridos, una persona ha resultado herida grave y otra menos grave. Ambas han sido trasladadas al Hospital Vall d’Hebron. Además, otras seis personas han sufrido heridas leves y no han requerido traslado hospitalario, según fuentes del SEM.
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