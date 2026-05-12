Cornellà celebra los primeros cien años de historia del cuerpo de Guardia Urbana de la ciudad

Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) prevé realizar distintas actividades a lo largo de este 2026 para conmemorar el centenario de la Guardia Urbana de la ciudad, un programa de actividades conmemorativas que está previsto que culmine en octubre. La presentación tendrá lugar el domingo 17 de mayo, con una fiesta popular en la confluencia de la carretera de Esplugues con la plaza de la Església, con juegos y talleres para toda la familia, y una muestra de las dotaciones y servicios de la Guardia Urbana y otros cuerpos de seguridad.

"Será también una oportunidad excelente para conocer en primera persona a sus profesionales dedicados, día a día, durante las 24 horas, a tareas de protección de la convivencia, regulación del tráfico, y todos sus cometidos administrativos y de atención a la seguridad ciudadana en el ámbito local", señala el consistorio en un comunicado.

"Este centenario y las actividades asociadas son una gran oportunidad para explicar a la ciudadanía qué clase de servicio le presta la Guardia Urbana de Cornellà. Y es un homenaje también a las muchísimas personas que han pasado por el cuerpo de policía municipal, sin ser siempre suficientemente reconocidas", sigue el ayuntamiento.

La constitución de la Guardia Urbana de Cornellà consta en una resolución plenaria de agosto de 1926. Durante el siglo siguiente, el cuerpo ha cobrado importancia y ha ido sumando más efectivos a aquellos dos agentes hasta los más de 120 actuales, convirtiéndose en "un servicio esencial para garantizar la seguridad y convivencia de la ciudadanía de Cornellà".

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Durante la muestra programada para este 17 de mayo, de 11 a 13.30 horas, se llevará a cabo un primer evento que incluirá actividades como una muestra de vehículos y medios de Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y policía Nacional, una exhibición de la unidad canina, una práctica de vuelo de drones y algunas actividades infantiles.