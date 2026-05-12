Cultura en directo
Sant Gervasi-Galvany se llena de conciertos gratuitos y sardanas este mes de mayo
Este barrio de Barcelona acoge un ciclo cultural con música en directo y sardanas en diferentes ubicaciones
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Barcelona impulsa un nuevo ciclo de conciertos gratuitos en Sant Gervasi-Galvany esta primavera / este mes de mayo
El barrio de Sant Gervasi-Galvany de Barcelona estrena esta primavera un nuevo ciclo cultural con conciertos gratuitos y sesiones de sardanas repartidos por diferentes espacios del barrio. La programación se celebrará entre el 9 y el 31 de mayo y llenará plazas, jardines y pasajes de música en directo durante los fines de semana.
La iniciativa toma el relevo del antiguo ciclo de actividades de Can Ferrer, aunque ahora amplía su alcance más allá de los jardines que le daban nombre. El Ayuntamiento de Barcelona ha rebautizado el proyecto como ciclo de actividades culturales de Sant Gervasi-Galvany para reflejar esta nueva etapa y la expansión de las propuestas a distintos puntos del barrio.
Pese al cambio de nombre y formato, el programa mantiene el mismo objetivo: acercar la música y las sardanas al espacio público con actuaciones gratuitas y abiertas al vecindario.
La programación ha arrancado el sábado 9 de mayo con un concierto de la Escola de Música Ars Viva en la plaza de Cardona. Al día siguiente, domingo 10 de mayo, el mismo espacio acogió la actuación de Sant Gervasi Gospel Friends.
El próximo fin de semana, el sábado 16 de mayo, los jardines de Can Ferrer recibirán el concierto del Máster de Musicoterapia IL3-UB, previsto de 17.00 a 19.00 horas. El domingo 17 de mayo será el turno de Virtèlia Escola de Música, también en los jardines de Can Ferrer, de 11.00 a 13.00 horas.
Las sardanas llegarán el domingo 24 de mayo a la plaza Molina con una actuación de la Cobla Rambles a partir de las 12.00 horas.
El sábado 30 de mayo actuará la Escola de Música Ritme i So en los jardines de Can Ferrer, de 17.00 a 19.00 horas, mientras que el domingo 31 de mayo cerrará la programación la Escola de Música Trémolo con un concierto en el pasaje de Manuela Gil Llopart, de 12.00 a 14.00 horas.
Programación completa
- Sábado 9 de mayo, de 11.00 a 13.00 h: concierto de la Escola de Música Ars Viva. Ubicación: plaza de Cardona.
- Domingo 10 de mayo, de 12.00 a 13.00 h: concierto de Sant Gervasi Gospel Friends. Ubicación: plaza de Cardona.
- Sábado 16 de mayo, de 17.00 a 19.00 h: concierto del Máster de Musicoterapia IL3-UB. Ubicación: jardines de Can Ferrer.
- Domingo 17 de mayo, de 11.00 a 13.00 h: concierto de Virtèlia Escola de Música. Ubicación: jardines de Can Ferrer.
- Domingo 24 de mayo, a las 12.00 h: sardanas con la Cobla Rambles. Ubicación: plaza Molina.
- Sábado 30 de mayo, de 17.00 a 19.00 h: concierto de la Escola de Música Ritme i So. Ubicación: jardines de Can Ferrer.
- Domingo 31 de mayo, de 12.00 a 14.00 h: concierto de la Escola de Música Trémolo. Ubicación: pasaje de Manuela Gil Llopart.
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