Vuelve la Carrera contra el Cáncer en Barcelona con un recorrido por el puerto: “Ver gente unida en la lucha nos hace sentir que no estamos solos”

"Hay una fuerza dentro de mí que no sabía que existía", afirma Sara Martínez, que se ha redescubierto tras superar el fuerte impacto de conocer que tenía cáncer. Fue el peor día de su vida, cuando los médicos le comunicaron la noticia. "Lo primero que hice fue pensar en mis hijos de cuatro y diez años", recuerda. "A lo mejor no los veo crecer", pensó entonces, y se emociona al volver mentalmente a ese momento.

Pero aquí esta ella, este martes, presentando la Carrera Contra el Cáncer, que volverá el 31 de mayo al Moll de Drassanes, bajo el lema ¿Y tú, por quién corres?. "Para mí esta carrera representa esperanza y unión. Ver gente reunida en esta lucha nos hace sentir que no estamos solos, que tenemos un gran apoyo", afirma.

Recaudación

La carrera, que coincide con las Puertas Abiertas del Port de Barcelona, destinará toda la recaudación de las inscripciones a la investigación contra la enfermedad y a dar apoyo a las personas que la sufren y a sus familiares. "Cada participante se podrá personalizar su dorsal, escribiendo para quién corre", explica Laureano Molins, de la Associació Contra el Càncer. Habrá una prueba de 5 km cronometrada a las 9 h por el Port Vell, otra más popular de 2 km a las 10.30 h y carreras infantiles para fomentar hábitos saludables. La jornada incluirá talleres, música, DJ, actividades familiares y un mural solidario donde dejar mensajes.

Una noche Sara Martínez publicó en Instagram para sus amigos cómo se sentía, y se levantó con centenares de comentarios.

Leer estos escritos representa un chute emocional para las personas enfermas y sus familiares, según la asociación. En el caso de Sara, una noche Martínez publicó en Instagram para sus amigos cómo se sentía, y se levantó con centenares de comentarios. "Gente que me explicaba sus experiencias, y que me mostraba que estaba sobreviviendo. Me ayudó mucho. Es importante sentir que la gente te da ánimo". Por eso invita a todos a participar el 31 de mayo, "sea corriendo o caminando".

Porque en un primer momento la reacción fue de sentirse muy sola, ella con su cuerpo. Pero luego vio que contaba con las personas cercanas. "Y también con profesionales que me están salvando la vida, y asociaciones como la Associació Contra el Càncer que lucha contra la enfermedad", señala. De estar en la cama deprimida, decidió cambiar: "tengo que vivir la vida, que mis hijos me vean que disfruto de ella. Que tengan buenas experiencias conmigo", afirma con una franca sonrisa. Desde entonces, vive cada día "a tope".

Tengo que vivir la vida, que mis hijos me vean que disfruto de ella

Coincidiendo con el Día Mundial Sin Tabaco, la entidad ha aprovechado para recordar que el tabaco es uno de los grandes factores de riesgo: se le atribuye alrededor del 30% de los casos de cáncer. Molins ha criticado a la industria tabaquera, que "intenta frenar o debilitar las medidas contra el tabaquismo". Por eso ha reclamado que la nueva ley del tabaco salga adelante y que sirva también para poner límites a las nuevas formas de fumar o consumir nicotina, como los vapeadores o dispositivos similares.

Los productos que se presentan muchas veces como una ayuda para dejar de fumar, buscan mantener el hábito, según la Associació Contra el Càncer.

Para el portavoz de la entidad, estos productos se presentan muchas veces como una ayuda para dejar de fumar, pero en realidad buscan mantener el hábito, especialmente entre los jóvenes: seguir llevando algo a la boca, inhalar y normalizar una conducta parecida a fumar.

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En el punto de mira del impulso de la investigación, la prevención y la lucha contra el tabaquismo se encuentra el objetivo de alcanzar un 70% de supervivencia en cáncer en 2030.