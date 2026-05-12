Lifting para uno de los parques más concurridos de Barcelona con una reforma de un millón de euros

El parque de la Estació del Nord, uno de los espacios verdes más transitados entre los distritos del Eixample y Sant Martí, estará en obras durante los próximos meses. El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha una reforma integral de la red de riego con una inversión de un millón de euros y la previsión de acabar los trabajos este verano.

La actuación no se limitará a renovar las infraestructuras hidráulicas del parque. El proyecto también incluye mejoras paisajísticas, reposición de vegetación y reparación de pavimentos para conservar la imagen de este espacio.

El objetivo principal de la intervención es sustituir completamente la red de riego, tanto la primaria como la secundaria, e incorporar un sistema de telegestión que permitirá controlar el riego a distancia y de forma más precisa. Con ello, el consistorio busca reducir pérdidas de agua y ajustar el consumo según las necesidades de cada zona verde.

Entre las actuaciones previstas destaca la separación de las redes de riego de las fuentes ornamentales y del área de recreo para perros mediante nuevas acometidas independientes. También se instalará un nuevo cabezal de riego con sistemas avanzados de filtrado y regulación de presión.

Además, el parque contará con una nueva red mallada de tuberías, diseñada para responder mejor ante posibles averías, y se ampliará la cobertura con 33 nuevas bocas de riego.

Uno de los puntos centrales del proyecto es que todo el mantenimiento de las zonas verdes se realizará exclusivamente con agua freática, es decir, recursos hídricos no potables, sin recurrir a agua de la red de consumo.

Las obras también tendrán impacto en la imagen del parque. El Ayuntamiento prevé trasplantar los arbustos afectados por los trabajos, resembrar el césped y renovar vegetación en algunos puntos estratégicos, como el entorno de la pirámide. Asimismo, se repondrán los pavimentos levantados durante las obras utilizando los mismos materiales para mantener el valor paisajístico original del espacio.

Parc de l'Estació del Nord / JOAN CORTADELLAS / Delegaciones

La intervención forma parte del Pla de manteniment integral (PMI), incluido dentro del Pla Endreça, el programa municipal destinado a actualizar el espacio público de la ciudad. Según el consistorio, este plan cuenta con una inversión global de 435 millones de euros, de los cuales 180 millones son gestionados directamente por los distritos.

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El proyecto también se enmarca en la estrategia de resiliencia climática del Pla Clima, centrada en optimizar el ciclo del agua y proteger los espacios verdes ante el aumento de las temperaturas.