Barcelona prevé levantar 1.500 viviendas sociales en suelo municipal hasta 2037

El Gobierno municipal prevé construir 1.500 pisos sociales en solares municipales a partir del próximo año hasta 2037. El Ayuntamiento se ha reunido este martes con promotores de vivienda social sin ánimo de lucro con los que colabora desde hace dos décadas para presentarles las bases del nuevo convenio para la promoción de vivienda en régimen de alquiler y de cesión de uso.

La colaboración con estas empresas se centra en la cesión de suelo público y ayudas retornables para que construyan vivienda protegida en los diferentes barrios de la ciudad. La sesión ha reunido a representantes de Habicoop, Cohabitac, XES y GHS, a los que los representantes municipales ha avanzado el primer paquete de suelos, ubicados en los distritos de Horta-Guinardó, Sant Martí, Sants-Montjuïc, Gràcia y Sarrià-Sant Gervasi. Estos terrenos se cederán en derecho de superficie a las entidades sociales para construir 233 viviendas.

Cuatro promotoras

El cuarto teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, ha asegurado que el nuevo convenio debe servir para “seguir trabajando conjuntamente con las entidades sin ánimo de lucro para incrementar el parque de vivienda protegida de la ciudad”. Valls ha afirmado que es necesario “implicar a todos los actores posibles en la construcción de vivienda para hacerlo de la manera más rápida, eficiente y sostenible posible” y ha destacado que el convenio con las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) “es uno de los pilares fundamentales de la estrategia de producción de vivienda del consistorio”.

Participan en el convenio entidades del sector con una experiencia en la gestión de vivienda social, agrupadas en la Xarxa d’Economia Social i Solidària (XES), la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya (Habicoop), la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social (Cohabitac) y la Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge (GHS).

Ultimando el primer convenio

En estos momentos, el Ayuntamiento está tramitando las últimas tres fases del primer convenio, firmado en 2020. Cuando esté finalizado, habrá supuesto un incremento de más de 1.000 pisos de VPO en 28 solares repartidos por todos los barrios de la ciudad. La previsión del consistorio es poder tener firmadas las cesiones de los derechos de superficie de los 11 solares comprendidos en las tres últimas fases del convenio durante este año.

Actualmente, ya se han entregado las llaves de tres promociones: la de la calle Sant Martí, 12-14; la promoción Llar Barceloneta, en el paseo de Joan de Borbó, 44 —ambas fincas ubicadas en el distrito de Ciutat Vella—; y la de la calle Binèfar, 26, situada en el distrito de Sant Martí. En las próximas semanas está previsto que se lleve a cabo el sorteo de otra promoción situada en la avenida de Vallcarca, 118. En todas las promociones, las viviendas se han sorteado entre las personas inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial de Barcelona (RSHPO).