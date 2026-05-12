Barcelona impulsa un nuevo plan contra la soledad que abre la puerta a las “recetas sociales” desde los centros de salud

El Ayuntamiento de Barcelona quiere implicar activamente a vecinos, comercios, empresas y organizacioens diversas para combatir la soledad que afecta a personas de todas las edades en la ciudad. Este martes se ha presentado en el Saló de Cent el 'Pacte de Ciutat contra les Soledats 2026-2030', un nuevo plan municipal que amplía la estrategia actual contra la soledad y apuesta por una implicación más amplia de toda la sociedad, más allá de la administración pública. Entre las medidas previstas, el proyecto contempla incluso la posibilidad de que los sanitarios "receten" actividades en compañía a personas cuya salud se esté viendo afectada por la soledad.

Un problema presente desde la infancia hasta la vejez

En Barcelona, como en muchas otras grandes ciudades, se da una paradoja cada vez más extendida: la de sentirse solo a pesar de estar rodeado de miles de personas. Según datos del ayuntamiento, en 2025, el 23,8% de la población barcelonesa mayor de 16 años afirmó sentirse sola, un 17,8% de forma ocasional y un 5,9% con frecuencia. Este problema normalmente se relaciona con la tercera edad, pero en realidad atraviesa a perfiles muy diversos. En Barcelona, entre los niños de 10 a 14 años, más del 12% afirmó tener este sentimiento de soledad.

Este problema se explica, en parte, por la proliferación de las llamadas "relaciones líquidas", es decir, que hoy en día tendemos a establecer vínculos poco profundos, frágiles y fáciles de romper; tanto en el ámbito de las relaciones de pareja como en las amistades.

En este contexto, el nuevo pacto de Barcelona, presentado este martes por el alcalde, Jaume Collboni, junto a la concejala de Salud, Personas con Discapacidad y Estrategia contra la Soledad, Marta Villanueva, pretende "ir más allá" respecto a la Estrategia municipal contra la soledad 2020-2030, aprobada hace seis años. El nuevo pacto busca que el ayuntamiento deje de ser el principal implicado, y que sea la ciudadanía, empresas, y entidades aquellas que propongan y desarrollen, junto al consistorio, proyectos destinados a paliar los efectos de la soledad no deseada. Para ello, las organizaciones pueden adherirse al pacto como agentes activos.

Teatro, convivencia y socialización como "medicina"

Entre las iniciativas que incluye el plan destaca, por ejemplo, el proyecto “Bienestar digital en niños y adolescentes”, dirigido a los más jóvenes, ya que a estas edades la soledad a menudo pasa desapercibida. La propuesta pone el foco en el uso de la tecnología y las redes sociales, que en algunos casos pueden favorecer el aislamiento, y busca formar a los más jóvenes para que aprendan a utilizarlas de forma “segura, responsable y crítica”.

Otra de las medidas previstas es la organización de talleres y actividades culturales, como teatro, en los que participen conjuntamente jóvenes y personas mayores, con el objetivo de favorecer la relación entre generaciones. Además, se plantea fomentar que personas mayores que viven solas puedan alquilar habitaciones de sus viviendas a precios asequibles a jóvenes, para poder compartir piso con ellos. El plan también quiere impulsar el voluntariado y las microiniciativas ciudadanas para reforzar las redes de apoyo y acompañamiento en el día a día.

El pacto incorpora también la posibilidad de que, desde los centros de atención primaria, los profesionales de la salud puedan llegar a “recetar” socializar como complemento o alternativa a tratamientos farmacológicos, como ansiolíticos o antidepresivos, en casos de pacientes con problemas de salud provocados o agravados por la soledad. En este sentido, se podría recomendar la participación en estos programas como parte del tratamiento.

Collboni: "Es un fenómeno silencioso que está entre nosotros"

“Es un pacto muy ambicioso, que quiere abarcar todas las vertientes de este problema tan complejo, pero sé que podemos hacerlo porque esta ciudad tiene experiencia acumulada y ahora se trata de ponerla en común bajo este paraguas que ofrece el ayuntamiento”, ha valorado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante la presentación del pacto.

Este martes, el alcalde también ha subrayado que la soledad no deseada es un “fenómeno silencioso que está entre nosotros, pero al que no prestamos atención”, y ha defendido la necesidad de “abrir los ojos” para dejar de tratarlo como un tabú. “Movilizamos todo nuestro conocimiento, toda nuestra solidaridad, tomando conciencia del problema y su complejidad y ayudando a combatirlo de manera sistemática”, ha añadido.

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Por su parte, la concejala Marta Villanueva ha destacado que se trata de “un pacto que es de la ciudad, no es del Ayuntamiento ni de las entidades, es un pacto de la ciudad y para la ciudad”.