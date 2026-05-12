Aumentan un 9,7% las compraventas de viviendas en el último año en L'Hospitalet y el Baix Llobregat

Las operaciones de compraventa inmobiliaria han aumentado un 9,7% en el último año en L'Hospitalet de Llobregat y el conjunto de municipios que integran la vecina comarca del Baix Llobregat, consolidando la recuperación de la actividad del mercado inmobiliario en el territorio. Durante el cuarto trimestre de 2025 se formalizaron 4.085 operaciones, una cifra que supera en un 3,5% las registradas en el mismo trimestre de 2024, cuando se contabilizaron 3.948. En términos absolutos, esto representa otras 137 operaciones. Estos datos, que recupera el Fòrum Empresarial del Llobregat, confirman así una "tendencia sostenida de crecimiento".

De hecho, son ya tres trimestres consecutivos en los que las ventas interanuales superan las 14.300 operaciones, una situación que no se producía desde el primer trimestre de 2007, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, remarca el informe del Fòrum. En el balance anual, la mayoría de municipios han incrementado el número de operaciones respecto a 2024. Sólo nueve localidades han registrado descensos. En términos absolutos, destacan las caídas de: Sant Joan Despí, con 116 operaciones menos; Molins de Rei, con 96 menos, y Pallejà, con 85 menos. En términos relativos, los descensos más destacados corresponden a Pallejà (-39,7%), Sant Joan Despí (-24,5%) y Molins de Rei (-23,1%).

Por el contrario, los incrementos más significativos en cifras absolutas se han producido en: L'Hospitalet (+603 operaciones), Viladecans (+252), Cornellà (+202), Esplugues (+170) y Sant Boi (+115). En términos relativos, lideran el crecimiento Collbató (+62,5%), Sant Esteve Sesrovires (+35,7%), Esplugues (+28,4%), Viladecans (+26,7%), Esparreguera (+22,5%), Cornellà (+21,7%) y Cervelló (+21,6%).

Por lo que se refiere a la evolución trimestral, la comparativa entre el tercer y el cuarto trimestre de 2025 muestra un incremento global de 901 operaciones, un comportamiento habitual en el tramo final del año. El caso más destacado es el de Esplugues, con un crecimiento del 196,6% y otras 234 operaciones. A mucha distancia se sitúan Martorell (+85,4%) y Torrelles (+76,9%). Sólo siete municipios han reducido el volumen de operaciones entre tercer y cuarto trimestre, con cifras poco significativas. Los descensos más destacados se registraron en Sant Boi (-27), Sant Esteve Sesrovires (-16) y Esparreguera (-10). En cambio, la mayoría de localidades han experimentado incrementos, especialmente Esplugues (+234), L'Hospitalet (+198), Martorell (+76), Cornellà y Viladecans (+72), El Prat (+68) y Gavà (+52).

Crisis de la vivienda

Este sostenido aumento de las operaciones inmobiliarias se enmarca en un contexto de fuerte presión sobre el mercado de la vivienda. En los últimos cinco años se han construido y vendido 8.299 viviendas nuevas, una cifra que los expertos del mismo Fòrum definen como "insuficiente" para dar respuesta a la evolución de la demanda. La reducción del tamaño medio de los hogares, el alargamiento de la esperanza de vida y el aumento de más de 45.000 personas residentes en el territorio han generado una auténtica "tormenta perfecta": una demanda creciente de vivienda y una oferta que no ha avanzado al mismo ritmo. De hecho, las encuestas que cada año realiza el Observatori Metropolità de l’Habitatge (O-HB) reflejan como, ante la imposibilidad de pagar alquileres desorbitados o la entrada de una hipoteca, la demanda no deja de crecer.

Los últimos estudios apunta a que, en los próximos 15 años, la población de la Gran Barcelona aumentará en unas 580.000 personas, pasando así de los 5,42 millones de residentes de 2025 alcanzar los seis millones en 2041. De estos, unos 323.000 lo harían en los municipios que integran el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), es decir, Barcelona y su conurbación más inmediata. Teniendo en cuenta el déficit de oferta actual, cada vez más voces coinciden en la importancia de construir más vivienda y, sobre todo, vivienda protegida y a precios asequibles para dar respuesta a la crisis en la que se ven sumergidos miles de catalanes. Distintos expertos remarcan también la necesidad de aplicar otras medidas, como el límite de los alquileres o regular las compras especulativas, pero remarcan también en la necesidad de crear más pisos para dar respuesta al crecimiento demográfico que vive y afronta Catalunya.

En esta línea, el Fòrum Empresarial del Llobregat insiste en que, ante esta situación, "se pone de manifiesto la necesidad de abordar la raíz del problema: la carencia de oferta disponible". "Las medidas únicamente orientadas a contener o limitar los precios pueden tener efectos contraproducentes si no van acompañadas de un incremento real del parque de vivienda. La fijación de precios máximos puede reducir la oferta existente y agravar aún más las dificultades de acceso, especialmente entre las personas vulnerables y las familias con menores recursos", aseveran.

Por este motivo, siguen, "es necesario impulsar políticas que favorezcan la creación de nueva vivienda, tanto pública como privada, y que permitan equilibrar progresivamente la oferta y la demanda". "Sólo así podrá avanzar hacia un mercado inmobiliario más accesible, estable y capaz de responder a las necesidades reales de la población", concluye. De hecho, la Barcelona metropolitana se marca ya duplicar la vivienda planificada y densificar la segunda corona. La hoja de ruta urbanística del AMB, el Plan Director Urbanístico Metropolitano (PDUM), convierte los 106.200 nuevos pisos previstos actualmente en 207.500 de cara al 2050 con el objetivo de dar respuesta a las necesidades habitacionales de la población.