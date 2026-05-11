Terrassa consulta a los vecinos cómo debe crecer la ciudad en los próximos años

El Ayuntamiento de Terrassa ha iniciado el proceso participativo para analizar la vigencia del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), el documento que regula los usos del suelo y define el desarrollo urbano de la ciudad desde el año 2003. El consistorio prevé disponer de un documento preliminar antes de finalizar 2026, con el objetivo de evaluar si el actual modelo urbanístico continúa siendo válido para responder a los nuevos retos sociales, económicos y ambientales del municipio.

El teniente de alcalde de Territorio y Vivienda y concejal de Urbanismo, Xavier Cardona, explicó durante una rueda de prensa que la ciudad ha experimentado importantes cambios en las últimas dos décadas y que el gobierno municipal considera necesario revisar si el actual planeamiento urbanístico sigue siendo suficiente para afrontar el futuro. “El POUM es de 2003 y, en estos 22 años, Terrassa ha evolucionado, ha incorporado nuevas necesidades sociales, nuevos retos ambientales y nuevas dinámicas económicas”, señaló Cardona, quien añadió que el objetivo es definir estrategias que permitan un desarrollo “sostenible, cohesionado y resiliente”. El análisis contempla distintas posibilidades, desde modificaciones puntuales del actual planeamiento hasta una revisión integral del POUM si se considera necesario establecer un nuevo modelo de ciudad.

Nueve ejes para redefinir el crecimiento urbano

Para llevar a cabo los trabajos previos, el Ayuntamiento constituyó una comisión estratégica integrada por expertos independientes, técnicos municipales y representantes de todos los grupos políticos. Esta comisión ha trabajado sobre nueve ejes estratégicos, entre ellos la evolución demográfica y económica, la movilidad, la vivienda, los equipamientos, el medio ambiente, el patrimonio y el papel de Terrassa dentro de la región metropolitana de Barcelona.

El arquitecto y coordinador de los trabajos, Francesc Bacardit, destacó la necesidad de adecuar el crecimiento económico al crecimiento demográfico de la ciudad y potenciar sectores estratégicos como el audiovisual, la salud y la actividad manufacturera. Tras una primera fase centrada en la recopilación de datos y el análisis técnico, el consistorio inicia ahora el proceso participativo abierto a la ciudadanía. Las sesiones tendrán lugar los próximos 19 y 27 de mayo en la sala de actos de Foment de Terrassa y permitirán recoger propuestas y aportaciones vecinales sobre el futuro urbanístico del municipio.

Además, la ciudadanía también podrá enviar sugerencias y preguntas de manera telemática hasta el 31 de julio a través de los canales habilitados por el Ayuntamiento. La última fase del proceso consistirá en la elaboración de un documento preliminar que recoja las estrategias y propuestas surgidas durante el análisis y la participación ciudadana, con la previsión de que esté terminado antes de acabar 2026.