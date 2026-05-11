La asociación Promoció del Transport Públic reclama doblar "de forma inmediata" las paradas de bus de entrada por la Diagonal

La asociación Plataforma pel Transport Públic (PTP) ha reclamado este lunes que se activen de forma inmediata medidas que considera "muy sencillas" para facilitar la entrada y salida por la Diagonal de Barcelona de las cerca de 30 líneas de autobús interurbano que conectan con el Baix Llobregat, el Penedès, l’Anoia, el Bages y el Garraf.

La PTP se remite a la concentración de líneas en las paradas que hay a lo largo de la Diagonal hasta Francesc Macià, con una gran acumulación de personas en las aceras, elevados tiempos para subir y bajar y colas de autobuses que esperan detrás para poder alcanzar el punto de parada. Por ello, reclama que todas las paradas sean dobles. "Solo la de Maria Cristina lo es", señala Jordi Porta, miembro de la junta de la PTP. "Todas las paradas podrían ser dobles mañana mismo porque no hay elementos físicos que molesten: solo es necesario pintar la señal e instalar palos de parada", añade.

Paradas vacías

Por contra, la entidad indica que el Ayuntamiento sí colocó cuatro marquesinas tiempo atrás para evitar la concentración de los autobuses en los mismos puntos, pero en ellas actualmente no para ninguna línea. "El Ayuntamiento ordenó los espacios, pero la Generalitat, que es quien trata con los operadores de bus, no los ha puesto en orden", asegura Porta.

El caso más paradigmático es, según la entidad, el de Zona Universitària: en el sentido de salida de la ciudad hay una marquesina donde paran todas las líneas y, a pocos metros, dos más que están completamente vacías. "Donde podrían parar de forma simultánea seis autobuses para actualmente solo uno", señala la PTP.

"La casa por barrer"

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que llevará a cabo proyectos para ordenar una veintena de paradas que se ejecutarán durante el año que viene y 2028. "Queremos que se actúe, estas acciones pueden estar ya en marcha este mismo verano. Estamos hartos de proyectos, entre la Generalitat y el Ayuntamiento está la casa por barrer", afirma Porta.

La entidad ha realizado un estudio sobre todas las líneas y las paradas, hasta una cuarentena contando ambos sentidos, en el corredor de la Diagonal. Con ello, reclama también que el doble carril bus que discurre entre Francesc Macià y Numància continue hasta Pius XII y Maria Cristina, justo donde la acumulación de autobuses es mayor.

Mapa de líneas

También propone crear dos zonas de intercambio, una en este punto y otra en Zona Universitaria. A la salida de la Diagonal, "lo importante es que la gente sepa dónde coger el autobús, porque hay que ir marquesina por marquesina para buscar cada línea", explica Porta. "Saliendo del metro en Maria Cristina y Zona Universitaria debería haber un mapa general indicando su ubicación", explica.

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Asimismo, reclama la instalación de "zonas de espera confortables con asientos adecuados, sombra e información a tiempo real", aspectos que contempla el plan para dignificar las paradas que se propone ejecutar el consistorio.