Comercio
Lindt cruza la calle y se traslada a un nuevo local de la Rambla de Catalunya
El comercio se instalará en un establecimiento de 150 metros cuadrados que está frente a la que tiene actualmente
Lindt, la compañía suiza chocolatera, abrirá una tienda en el número 85 de la Rambla de Catalunya, prácticamente delante de la que tiene actualmente al otro lado de la calle, en el número 86 de la vía. El traslado, que ha avanzado ‘Expansión’, se producirá dentro de un mes.
La mudanza supondrá para la marca el cambio a un espacio más grande, ya que el nuevo local dispone cerca de 150 metros cuadrados. Allí estuvo en su día una tienda de la marca de helados Haägen Dazs y más tarde un establecimiento de una cadena de cafeterías.
Cuatro puntos de venta en Barcelona
Lindt dispone de otros tres puntos de venta en Barcelona, que están situados en El Corte Inglés de la Diagonal, en el de la plaza de Catalunya y en el centro comercial La Maqunista. En toda Catalunya suma seis locales. La operación inmobiliaria del cambio de sede comercial ha sido gestionada por Cushman & Wakefield.
- Sor Lucía Caram: “Pregunté si León XIV podía bendecir nuestras ambulancias para Ucrania y me contestaron que sí en menos de 24 horas”
- Un juez condena a los operadores de bus en el Baix Llobregat a indemnizar a 44 trabajadores por vulnerar su derecho a huelga
- Barcelona vuelve a tener un puente de tres días este mes de mayo: el nuevo festivo que llega a final de mes
- FGC planea cerrar al coche, de forma progresiva, los accesos a todas sus estaciones de montaña
- Retenciones de más de 9 kilómetros en la B-10 y la B-20 complican la circulación en Barcelona
- La firma internacional Hines inaugura un hotel de 526 habitaciones junto a Sant Joan de Déu en Esplugues
- Cortes este domingo 10 de mayo en Barcelona por la Cursa de El Corte Inglés: calles y líneas de bus afectadas
- Barcelona consolida el Día del Orgullo Friqui en Arc de Triomf y lo adjudica hasta 2027 a una productora de Sabadell