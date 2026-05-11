Lindt cruza la calle y se traslada a un nuevo local de la Rambla de Catalunya

Lindt, la compañía suiza chocolatera, abrirá una tienda en el número 85 de la Rambla de Catalunya, prácticamente delante de la que tiene actualmente al otro lado de la calle, en el número 86 de la vía. El traslado, que ha avanzado ‘Expansión’, se producirá dentro de un mes.

La mudanza supondrá para la marca el cambio a un espacio más grande, ya que el nuevo local dispone cerca de 150 metros cuadrados. Allí estuvo en su día una tienda de la marca de helados Haägen Dazs y más tarde un establecimiento de una cadena de cafeterías.

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Cuatro puntos de venta en Barcelona

Lindt dispone de otros tres puntos de venta en Barcelona, que están situados en El Corte Inglés de la Diagonal, en el de la plaza de Catalunya y en el centro comercial La Maqunista. En toda Catalunya suma seis locales. La operación inmobiliaria del cambio de sede comercial ha sido gestionada por Cushman & Wakefield.