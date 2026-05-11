Josep Maria Turull: "Barcelona se juega su credibilidad con la entrada de la Sagrada Família que permita hacer en la calle Mallorca"

¿Qué supone para la Sagrada Família y para su rector la visita del papa León XIV?

Como en el caso de las visitas de los otros papas, será un momento de crecimiento en la fe para la gente, con un gesto que indica el lema de la visita: ‘Levanta la mirada’. Lo que hace la gente para ver cómo la cruz corona la torre de Jesús, que es una invitación a que el gesto sea también interior, espiritual. Elevar también la mirada interior a este Jesucristo que ha venido a traernos la salvación y la paz que el mundo no puede dar y que tanto necesitamos.

La visita de León XIV es la tercera de un Papa a Barcelona en menos de 50 años. Juan Pablo II vino en 1982. ¿Qué Sagrada Família se encontró?

Una Sagrada Família en la que estaban construidas las torres y la fachada del Nacimiento, estaban acabadas las torres de la fachada de la Pasión y se estaba empezando a poner las esculturas de Josep Maria Subirachs. Era una Sagrada Família en un estado constructivo bastante limitado respecto del actual. Hizo misa en el Camp Nou y aquí mantuvo un encuentro.

Usted tenía entonces 16 años.

Cuando vino Juan Pablo II yo fui a Montserrat, donde el Papa celebró un encuentro con los jóvenes. Yo era seminarista menor, empezaba a prepararme para ser sacerdote.

En 2010 llegó a Barcelona el papa Benedicto XVI.

Diez años después día por día. Juan Pablo II visitó la basílica el 7 de noviembre de 1982 y Benedicto XVI acudió el 7 de noviembre del 2010 a dedicar (consagrar un espacio) la Sagrada Família. Benedicto XVI llegó con el templo acabado en su interior, dispuesto para ser utilizado para el culto. Creo que él, como el gran teólogo que era, entendió que la Sagrada Família era una obra maestra. Un ‘capolavoro’, como dicen los italianos, de lo que en Teología se ha denominado la Via Pulcritudinis, el camino de la belleza para llegar a Dios, que es lo que experimentamos en la Sagrada Família: como la gente que entra abre la boca de admiración por tanta belleza, y acaba abriendo también el corazón por muy cerrado que lo tenga a Dios, que es el autor de esta belleza.

Turull, junto a la tumba de Antoni Gaudí, en la cripta de la Sagrada Família. / Ferran Nadeu / EPC

¿En 1982 ya mucha gente visitaba la Sagrada Família?

Cuando el turismo empezó a crecer en España a partir de los 60 y también a raíz de un reportaje que tuvo un reportaje sobre Gaudí que tuvo un éxito impresionante en Japón, ya llegaban muchos turistas, sobre todo japoneses, que entonces parecían los únicos interesados en el templo. Aquel año se jugó el Mundial de fútbol en España, y eso también llevó a más visitas. El crecimiento del turismo provocó un aumento de los ingresos, que hizo que se elevara el ritmo constructivo. Fue gracias a más donativos, porque la gente que entra en la Sagrada Família no compra una entrada, sino que hace un donativo. Es un templo expiatorio que se construye a partir de donativos pequeños para conseguir el perdón de los propios pecados. No recibe subvenciones de las instituciones públicas.

En resumen, un reportaje en Japón aceleró las obras de la Sagrada Família.

Los japoneses se enamoraron de Gaudí y vinieron en masa a Barcelona a ver el templo, a ver el Park Güell, la Casa Batlló. Pero el gran ‘boom’ llegó en todas partes en el 2010 con la dedicación de la Sagrada Família. La retransmisión televisiva fue tan espectacular que los que abrían la tele en ese momento no se pudieron desenganchar y se consiguió que todo el mundo quisiera venir a Barcelona. El incremento de visitas, a la Sagrada Família y a la ciudad, fue espectacular. Ahora la basílica está prácticamente en el número máximo de personas que pueden entrar.

¿Y eso es bueno y malo?

Tiene cosas buenas, se puede mantener un ritmo elevado de construcción y además, por decisión de la Junta Constructora, esos ingresos se reparten con los más pobres mediante un fondo de asistencia social.

Es evidente y estadísticamente claro que en las últimas décadas ha habido una crisis de vocaciones, cada vez menos personas quieren ser sacerdotes, mientras crece el interés en la Sagrada Família. ¿Es una paradoja?

La corriente de secularismo que no ha parado de crecer, como si fuera una pandemia, y contra la que no hemos encontrado antídoto todavía, que acaba llevando a abandonar la fe, y que no es el ateísmo militante anterior, de los años 60 o 70, convive, curiosamente, con el hecho de que un elemento claramente religioso como es la Sagrada Família no deja provocar admiración en el mundo. Uno de los milagros de Gaudí que no servirá para su beatificación es que la Sagrada Família sea capaz de abrirle el corazón a Dios a tanta gente. Eso viene de una persona que es santa seguro y que solo falta que sea reconocido como tal, un proceso en el que ahora estamos llegando a la parte final. Aquí experimentamos la fuerza atractiva de la Sagrada Família para la fe. Tenemos a 170 niños que se preparan para la primera comunión, el año pasado tuvimos más de 60 bodas y más de 200 bautizos de niños y cada vez más gente adulta pide ser bautizada. En abril, 13 adultos recibieron el bautismo. La cripta es el corazón espiritual de la Sagrada Família, es donde funciona como iglesia.

"Aquí experimentamos la fuerza atractiva de la Sagrada Família para la fe. Tenemos a 170 niños que se preparan para la primera comunión, el año pasado tuvimos más de 60 bodas y más de 200 bautizos de niños. En abril, 13 adultos recibieron el bautismo"

¿Es difícil esa convivencia entre la principal atracción turística de la ciudad y la vida parroquial?

A ver, donde hay dos personas hay roces. Pasa en los mejores matrimonios. Aquí se ha buscado separar los dos ámbitos: cuando hay turismo, solo turismo, y cuando hay una celebración religiosa, solo hay celebración religiosa, en la basílica y en la cripta. Son dos dimensiones muy distintas, que podrían entrar en conflicto. Intentamos que prime el enriquecimiento mutuo que puede darse.

"Ese Gaudí joven que era un poco dandi, que no bajaba del carruaje cuando hacía visita de obras a la Sagrada Família para no enfangarse, es el mismo al que toman por un mendigo sinhogar cuando es atropellado por un tranvía por lo mal vestido que iba"

Antes hablaba del proceso de beatificación de Gaudí. Usted es vicepostulador de la causa de canonización y vicepresidente de la Associació Canònica Pro Canonització d’Antoni Gaudí. El proceso superó las semifinales de Champions, por así decirlo, cuando el arquitecto fue declarado venerable por el papa Francisco, en abril de 2025.

Estamos en la final. Se está preparando bien. El proceso es de largo recorrido, como la Sagrada Familia, que empieza cuando Gaudí muere en olor de santidad. En varios medios de comunicación se escribió que murió un santo. No por su muerte, que fue por un accidente. Se tenía la sensación de que era un santo por la vida que tuvo. Para él hacer esta iglesia lo hizo construirse como un hombre de iglesia. De manera que ese joven que era un poco dandi, que no bajaba del carruaje cuando hacía visita de obras a la Sagrada Família para no enfangarse, es el mismo al que toman por un mendigo sin hogar cuando es atropellado por un tranvía por lo mal vestido que iba: ya no estaba pendiente de cómo vestía sino de su obra, de la que estaba convencido de que era obra de Dios.

“Barcelona se juega su credibilidad con la entrada de la Sagrada Família que permita hacer en la calle Mallorca”

La pregunta de siempre: ¿cuándo veremos acabada la Sagrada Família?

Cuando se lo preguntaban, Gaudí respondía: ‘Mi jefe no tiene prisa’. La Junta avisa de que por lo menos necesitamos 10 años para acabar con tranquilidad a verticalidad de la fachada de la Gloria. Quedarán los techos y todo un edificio de la sacristía.

Y tiene que verse cómo se hace la entrada por la calle de Mallorca, que implica una operación compleja.

Barcelona se juega su credibilidad. La gente dirá qué ha permitido hacer la ciudad en la entrada del edificio que la ha metido en el Top 10 mundial, no solo para el turismo, también para congresos y otros elementos. El edificio que ha hecho que esté al nivel de las capitales mundiales. Gaudí hizo un proyecto muy bonito para esa parte que afecta a los edificios de delante. Pero con buena voluntad de todos será posible lograr que la entrada a la Sagrada Família sea la que este monumento que tanto bien hace a Barcelona se merece.

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