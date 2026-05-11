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El histórico abrazo de Messi y Ronaldinho quedará inmortalizado en Castelldefels: una escultura del artista Lorenzo Quinn se instalará en el paseo marítimo

Castelldefels dedicará un espacio en su paseo de las estrellas al artista internacional Lorenzo Quinn

Recreación virtual de la estatua del abrazo entre Messi y Ronaldinho que acogerá Castelldefels.

Recreación virtual de la estatua del abrazo entre Messi y Ronaldinho que acogerá Castelldefels. / Ayuntamiento de Castelldefels

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El paseo Marítimo de Castelldefels (Baix Llobregat) contará con una nueva escultura del artista internacional Lorenzo Quinn, que inmortalizará una imagen histórica: el abrazo que dos vecinos universales de Castelldefels como Lionel Messi y Ronaldinho se dieron cuando el argentino marcó su primer gol con el FC Barcelona (mayo de 2005). El nombre de la pieza es 'Gloria' y es fruto del convenio que el Ayuntamiento de Castelldefels ha firmado con Quinn, vecino durante más de tres décadas de la ciudad. Esta misma semana, el consistorio le ha dedicado un hueco al artista internacional en su particular paseo de las estrellas.

A través de este acuerdo, el artista cede entre ocho y 12 esculturas de forma gratuita, y con un valor de mercado de seis millones de euros, y que se están ubicando en varios puntos estratégicos de la ciudad. Las esculturas se ceden de forma temporal e irán apareciendo en varios espacios de Castelldefels, convirtiendo a nuestra ciudad en un museo al aire libre. El convenio también establece la contratación de la escultura 'Gloria', que "quiere convertirse en otro de los grandes iconos de Castelldefels y que será propiedad del ayuntamiento", señala el consistorio en un comunicado.

"El ayuntamiento participará activamente en la materialización de la obra 'Gloria', asumiendo una parte del coste de fabricación de esta destacada pieza escultórica. La obra se realizará íntegramente en aluminio, tendrá unas dimensiones aproximadas de 260 centímetros de altura y un peso estimado de 700 kilogramos", apunta el consistorio.

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El coste total de fabricación se estima en torno a 75.000 euros, de los cuales 50.000 euros correrán a cargo del ayuntamiento, mientras que el artista asumirá personalmente la diferencia restante, además de renunciar íntegramente a cualquier honorario por la creación de la obra, realizando así una aportación altruista y cultural importante al municipio. Por sus dimensiones, complejidad técnica y tomando como referencia la cotización y valoración de otras obras del mismo autor, "'Gloria' cuenta con una valoración artística aproximada de 650.000 euros", asevera el consistorio castelldefelense.

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