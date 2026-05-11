FGC prevé una mejora progresiva de la línea de Lleida a Terrassa una vez asuma la gestión a finales de año

Ferrocarrils de la Generalitat asumirá la gestión de las Rodalies de Lleida a finales de año, cuando prevé que empiece a notarse una mejora en el servicio que "será progresiva".

En una entrevista con EL PERIÓDICO, el presidente de Ferrocarrils, Carles Ruiz, ha explicado cómo avanza FGC en el proceso para convertirse en el operador integral ferroviario de Lleida, a través de la sociedad FGC Rail. Las primeras mejoras vendrán con la entrada en funcionamiento de los cuatro nuevos trenes que ha adquirido a Stadler, que con 439 plazas tendrán una mayor capacidad que los que circulan actualmente. El segundo gran avance que notarán los usuarios será la puesta en marcha de los sistemas de información al viajero a tiempo real de FGC en las estaciones que asumirá.

Reforma de las estaciones

Concretamente, la operadora será la titular de 14 estaciones de las líneas RL3 (Lleida-Cervera) y RL4 (Lleida-Terrassa). Serán las de Bell-lloc d'Urgell, Mollerussa, Golmés, Castellnou de Seana, Bellpuig, Anglesola, Tàrrega, Cervera, Sant Guim de Freixenet, Sant Martí Sesgueioles, Calaf, Seguers-Sant Pere Sallavinera, Aguilar de Segarra y Rajadell. Su reforma para adaptarlas a los estándares de Ferrocarrils, con la instalación de los sistemas de acceso y de venta de billetes y un cambio general de su imagen, podrán empezar una vez se haya materializado el traspaso.

Ruiz se está reuniendo este mes con los ayuntamientos para explicar cómo se transformará el servicio. La cercanía con el territorio para responder a sus necesidades será un eje clave. Asimismo, la futura oferta será de 14 circulaciones diarias por sentido entre Lleida y Cervera, cinco de las cuales seguirán hasta Terrassa, lo que mejorará la frecuencia actual de la línea RL3 que opera Renfe, de solo dos.

El condicionante: las vías de Adif

De los nuevos cuatro trenes que realizarán el servicio, uno está en pruebas en el taller de Pla de Vilanoveta de FGC en Lleida. Los otros tres aún están en construcción en la fábrica de Stadler en Valencia, aunque FGC confirma que estarán listos antes de que acabe el año.

No obstante, Ruiz admite que el hecho de que operará en unas vías que seguirán siendo de Adif puede condicionar la marcha del servicio. Asimismo, en el tramo entre Manresa y Terrassa coincidirá además con los trenes y estaciones de Renfe, donde deberá compatibilizar también los sistemas de información al viajero. "Estamos trabajando en coordinación con Renfe y Adif para dar solución a todos los retos que se plantean”, señala.

Grandes expectativas

Por ello, el presidente de FGC transmite también cautela a los municipios, consciente de las grandes esperanzas que hay puestas en el nuevo titular, ante un servicio que actualmente no cumple con las necesidades del territorio. Los ayuntamientos tienen en la cabeza el gran cambio que ha experimentado la línea entre Lleida y la Pobla, a un paso de desaparecer y que desde que FGC asumió su gestión ha multiplicado por seis sus usuarios, gracias a la actualización de la infraestructura.

"En los encuentros con los alcaldes trasladamos que necesitamos un tiempo para conocer bien el funcionamiento de la línea, para acostumbrarnos a trabajar en un entorno que es distinto, ya que en este caso operamos sobre la infraestructura de Adif. Pero pensamos que es un servicio que puede evolucionar mucho en el futuro", afirma el máximo responsable de FGC.

Servicio competitivo frente al coche

Para Ruiz, es determinante que el tiempo de recorrido en tren entre Lleida y Mollerussa o Lleida y Tàrrega será similar al del coche. Eso, unido a que operará "en una zona en desarrollo económico" augura un crecimiento importante "si somos capaces de ofrecer un servicio de movilidad competitivo", añade. La tendencia del primer año, que mostrará si los usuarios se decantan por el tren y dejan el vehículo privado, "marcará cómo será el crecimiento del servicio", considera el presidente de FGC.

De tener buena aceptación, "pensamos que entre Lleida y Cervera puede generarse un transporte de mucha intensidad, generando un sistema de transporte público ferroviario que puede responder a las necesidades del entorno metropolitano de Lleida", señala.

Nuevo Centro Operativo

Paralelamente, Ferrocarrils está ampliando el taller ferroviario del Pla de Vilanoveta, en Lleida, para convertirlo en el Centro Operativo de Rodalies de Lleida. Para ello, lo está equipando con todo lo necesario para el mantenimiento de los trenes, está instalando un Centro de Gestión y simuladores de conducción para formar a nuevos maquinistas.