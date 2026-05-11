Empieza la votación vecinal sobre si el barrio barcelonés de Verdun debe pasar a llamarse Verdum

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado el proceso de votación en una encuesta, en el contexto de un proceso participativo llamado 'Verdun-Verdum la letra que lo cambia todo', mediante la que los vecinos del barrio del Verdun, en Nou Barris, optarán por mantener su denominación actual o modificarlo y que pase a llamarse Verdum. La votación se prolongará cerca de un mes y medio.

Solo los vecinos de Nou Barris con 14 años o más pueden participar en la encuesta, cuyo resultado no es vinculante. Los votantes deben pronunciarse de forma telemática en una web del consistorio en la que se verificará que están empadronados en la zona. En nombre del barrio se debe a una de las batallas más conocidas de la Primera Guerra Mundial, y según asociaciones locales, en esos tiempos iniciales se usaba en su versión catalana.

Se puede emitir el voto desde el pasado viernes y podrá hacerse hasta el 19 de junio. No hay un mínimo de participación, y a partir del 19 de junio se elaborará un informe sobre los resultados con datos de participación y los votos para decidir si se cambia o no el nombre del barrio.Según un comunicado del consistorio, el proceso participativo se propone dar a conocer a la ciudadanía la historia del barrio, además de fomentar el "debate abierto sobre si debería cambiarse el nombre".

Actividades

Para tal fín ha preparado actividades como paseos por espacios emblemáticos de la zona y puntos de información sobre el proceso participativo, y que cuentan con el apoyo de la Asociación de Vecinos del Verdum, que hace años que promueve este debate y ya impulsó una consulta informal en 2023.

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"Queremos que sea el propio vecindario el que defina la identidad de su barrio. Lo hacemos ahora porque el gobierno quiere reconocer esta inquietud y convertirla en una oportunidad de diálogo y cohesión", ha expresado el concejal del distrito, Xavier Marcé.