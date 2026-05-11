Nuevo derrumbe en Santa Coloma: colapsa la terraza de una finca y desalojan a los inquilinos

Una terraza colapsó este domingo en la calle Sicília de Santa Coloma de Gramenet, sin producir ningún herido. Los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso a las 10:52 horas, y desplazaron hasta el lugar a tres dotaciones, que certificaron "daños que comprometen a la finca", de manera que los vecinos fueron desalojados.

El derrumbe afectó a unos 10 metros cuadrados de la cubierta, que cayeron hasta la planta baja de la finca, que estaba vacía. En total, son cuatro los inquilinos de la vivienda afectada, que el mismo domingo pudieron entrar a su casa, acompañados de los servicios de emergencias, para recoger algunas pertenencias.

Pese a que el gobierno municipal activó los servicios de emergencia, los inquilinos pudieron ser acogidos en viviendas de familiares. Por el momento no se conocen las causas del colapso del forjado de la terraza.

El derrumbe ha tenido lugar apenas dos semanas después del hundimiento de otra terraza, en el barrio del Singuerlín de Santa Coloma. En aquella ocasión, la cubierta cayó en el interior de un bar que, afortunadamente, aún no había abierto, por lo que no tampoco se tuvo que lamentar ningún herido.